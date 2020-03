8 april ta cuminsa tuma inscripcion pa hunga, mens erger je niet “live”

Mens Erger Je Niet LIVE ta haci un yamada na tur grupo interesa den e wega, cu e fecha oficial pa inscribi bo grupo ta dia 8 di April 2020, for di 7:00pm te 10:00pm na Centro di Bario Brazil.

E apertura di e campeonato ta dia 18 di April 2020, 7:30pm. Ta recorda tur grupo pa cuminsa traha riba nan spandoek,uniform,borchi. Pues algo pa identifica bo grupo dia di apertura di e campeonato grandi di Mens Erger je Niet LIVE. Corda bin inscribi bo grupo pa bo no perde bo chens pa participa.Y manera semper nos ta bisa den un forma humorístico!!, bo grupo ta kedaaaa AFUERAAA.

Ta 64 grupo so ta acepta pa e campeonato 2020. Teamnan nobo cu kier participa ta mas cu bon bini,

por tuma contact cu EDDIE DANDLAU na cell 5662208 of Whatsapp.

