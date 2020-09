7500 plachi number di categoria A, no tin ningun pago ainda pa 2020

Meverly Romano di Departamento di Impuesto a duna un splicacion pa loke ta ultimo desaroyonan rond di e impuesto di plachi di number 2020. E cifranan te na e momentonan aki tin 88880 plachi number registra den tur e diferente categoria, y 79% di e cantidad aki a cumpli cu e pago di impuesto, falta 21%. Na e 79% ta aplaudi di e cumplimento pasobra pa ley ta prescribi na momento cu bo tin un vehiculo di motor y bo ta use riba caminda publico bo tin paga e impuesto.

Incumplimento 21%

Ta representa un cantidad di 14615 plachi number no ta paga ainda den nan tin, 6341 cu a paga prome mita di aña 2020 y 8274 cu no tin pago mes pa aña 2020.

E categoria mas grandi pa incumplimento ta categoria A cu 5296 paga pa solamente mita aña y 7500 no tin nada paga di aña 2020 ta yega na un total di 12796.

A notifica polis cu nan mag di cuminsa controla

Manera tur hende sa cu entrante 1 September nos a duna polis e notificacion pa cuminsa controla riba caya pa loke ta impuesto di 2020, y nos a anuncia esaki siman tras di lomba. Nos a duna un chens pa paga e otro mita di aña y a hasta hala e fecha pa un luna mas pero e cifra ta halto. Nos a haya basta critica pasobra no a anuncia na tempo, pero esaki completamente no ta berdad, a anuncia esaki par di siman atras y dia cu a anuncia esaki 28 di Juli cu si pa prome di Augustus no paga e di dos mita di impuesto lo haya 50% extra di e suma di e impuesto cu ta habri, y na e momentonan aki nos ta sacando 14705 na esnan cu per Augustus no a cumpli cu e pago y e naheffing aki ta sali inclui un boet di 50% y e clientenan lo haya esaki den e proximo dianan, e no ta un sorpresa pasobra nan a keda notifica.

