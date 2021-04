7101 persona di 18+ a responde na e yamada pa vacuna

Gobierno di Aruba a tuma e iniciativa pa acelera e proceso di vacunacion pa medio di un Vacunathon y den 2 dia a logra vacuna un cantidad record di 7101 person 18+. Riba diasabra a vacuna 3273 persona y awe diadomingo a logra vacuna 3828 persona. Ta prome biaha desde cu a cuminsa cu e campaña di vacunacion National contra COVID cu a logra vacuna den dos dia sigui mas di 3000 persona.



Por conclui cu e Vacunathon a resulta den un exito rotundo y cu comunidad ta decisivo pa saca Aruba di e Crisis cu e virus di COVID a ocaciona. Gobierno di Aruba y Crisis Team ta desea di gradici tur e voluntarionan, departamentonan di Gobierno y tur otro instancia cu a traha y brinda nan cooperacion pa e evento di Vacunathon por a resulta den un exito. Den total awor tin 53.113 persona vacuna cu e promer vacuna na Aruba cu ta representa 54% di e grupo di meta y durante di e siguiente dianan e campaña di vacunacion lo continua. Tur esnan cu tin afspraak pa nan di dos vacuna tin pa presenta na nan cita y tur otro persona 18 + cu kier vacuna por acudi entrante diaranson 28 di april na Centro Deportivo Libertador Betico Croes di 8:30 AM pa 7:00 PM non stop y na Theresita Center na San Nicolas di 8:30 AM pa 11:30 AM y di 1:30 PM pa 4:30 PM.

