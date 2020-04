Relaciona cu e di 24 dia di Toque de Queda 13 April, na Aruba cu a cuminsa 21 Maart 2020, cu ta entre 9 or anochi te cu 6 or mainta, ta di lamenta cu tog tin detencion un total di 7 persona a keda deteni pa ta ria caya. Durante e detencion aki hendenan no por a hustifica un motibo valido na polis dicon nan ta riba caya. Ta simpel storianan fofo y ta lamenta cu tog nan ta riba caya despues di 9 or anochi.

