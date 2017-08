699 studiante a scoge pa bay studia den Enseñansa Superior

Comienso di luna di Augustus ta e periodo cu nos studiantenan ta cuminsa prepara pa inicia nan estudio na nivel di Enseñansa superior na un scol local of, manera ta custumber, grupo di studiantenan ta biaha pa exterior.

Segun informacion oficial di Directie Onderwijs cu ta maneha aplicacionnan di prestamo di estudio, aña 2017 a mira un aumento significante di cantidad di studiante cu lo drenta un programa na nivel di MBO, HBO of WO.

Ta trata di un cantidad di 699 studiante cu a scoge pa un programa di estudio na Hulanda, Merca, Canada, Corsou of localmente na Universidad di Aruba, Colegio EPI of Instituto Pedagogico Arubano (IPA).

E cantidad aki ta representa un aumento di 20% riba e 584 studiantenan cu a drenta un programa na aña 2016 y un aumento di 50% compara cu e 471 studiante cu a drenta na aña 2015.

“Pa mi esaki ta un confirmacion di e interes creciente pa sigui studia na nivel di Enseñansa Superior, algo cu nos a pone como un meta principal den Enseñansa”, asina Minister Michelle Hooyboer-Winklaar a splica.

“E trend aki ta significante pa e motibo cu mas studiante cu ta scoge pa sigui nan estudio local of internacional lo tin un efecto positivo pa nos pais mirando cu actualmente 13% di nos poblacion tin un diploma na nivel di HBO/WO. Un diploma di HBO of WO ta esencial pa e desaroyo pa cada ciudadano y pa nos pais en general. Tin hende cu ta tuma mas tempo pa por yega eynan y no ta logra sigui un liña recto for di enseñansa primario, secundario pa Enseñansa Superior, pero ta importante pa crea oportunidadnan pa tur esunnan, a pesar di nan trayectorio, pa por sigui un pathway”, Minister Hooyboer-Winklaar a bisa.

Entre e paisnan di estudio cu a conoce un crecemento remarcabel ta Merca y Canada cu 121 studiante cu destino pa un College of University na Merca of Canada, representando un triplificacion di e cantidad di studiante bayendo eynan.

“Mi ta sumamente contento pa mira e diversificacion tumando luga entre e paisnan cu nos studiante ta scogiendo. Aunke Hulanda ta keda un escogencia pa hopi studiante, nos ta mira cu e esfuerso cu a wordo haci pa crea mas oportunidadnan pa nos studiantenan na otro paisnan ta logrando”, asina Minister Michelle Hooyboer-Winklaar a finalisa bisando.