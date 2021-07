63 caso nobo total tin 349 persona activo na Aruba

Segun resumen di awe un total di 63 caso nobo di COVID-19 a keda registra cual 13 ta turista y 50 ta residente. E cifranan aki ta representa un ‘Positivity rate’ bou di nos residentenan di 23%. Di e 13 turistanan 4 a test na salida for di Aruba y 9 durante nan estadia riba Aruba. Cantidad di casonan activo di COVID-19 pa awe ta 349 y cantidad di fayecidonan relaciona cu COVID-19 a aumenta na 110.

Datos ta indica un subida continuo di casonan nobo cu un average semanal di 42 caso pa dia y un average di ‘positivity rate’ semanal di 21% pa dia.

Hospital tin 9 persona interna di cual 3 ta den ICU, 2 ta den ICU como caso activo y 1 ta den ICU como caso inactivo y riba piso general tin 6 persona interna di cual 4 ta caso activo y 2 inactivo.

Pa loke ta e 50 casonan nobo bou di residentenan awe por informa cu 31 di e personanan aki no ta vacuna, 5 ta vacuna cu e prome dosis di e vacuna y 13 ta vacuna cu tur dos dosis. Cu entrada di e variante Delta ta tuma nota cu e cifranan di esnan vacuna cu 1 of 2 dosis cu ta keda infecta cu Covid a aumenta poco, pero e grupo mas afecta ta esnan cu no a vacuna. E cifra di esnan no vacuna ta dobbel mas halto compara cu esnan vacuna.

Comments

comments