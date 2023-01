Diahuebs mainta Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber Jamaiquino R.G.(42).

MAS NOTICIA por a compronde cu Fiscal ta acusa R.G. di lo a causa un accidente fatal riba e caminda di rotonde Las Americas bayendo rotonde aeropuerto. Chofer di un otro auto Suzuki Baleno, Andre de Cuba a perde control bay dal contra un palo y e auto a parti den dos. Andre de Cuba a fayece eynan. E sospechoso ta para riba cu e no a causa e accidente. Fiscal ta haya R.G. culpabel y a exigi 6 luna di prison, 2 aña sin por core auto y cu e minivan mester keda confisca. Abogado mr. Emerencia ta haya cu mester declara R.G. liber.

Den sala di Corte tambe tabata presente e agente di Polis di trafico cu a haci e investigacion y e señora viuda di de Cuba, kende a haci demanda di daño contra R.G.

ACUSACIONNAN

E acusacionnan cu Fiscal a presenta contra R.G. ta:

— cu riba 11 November 2020, como chofer di un minivan bayendo riba e caminda di rotonde Las Americas pa rotonde aeropuerto, a core cu un velocidad di mas cu 80 km pa ora y tabata pusta cu un auto.

— E tabata core masha cerca di e otro auto y a stroba e auto di e victima A. de Cuba pa pas’e. Esey a causa cu e chofer A. de Cuba a perde control riba stuur y a bay dal den un mata y a fayece.

— Ta acusa R.G. di a core bay despues di e accidente siendo cu e tabata sa cu ta trata di un accidente serio.

— R.G. ta worde acusa di a core auto sin rijbewijs.

ACCIDENTE FATAL

Hues a puntra R.G. kico realmente a pasa. El a splica cu e tabata bayendo den su minivan direccion rotonde aeropuerto. Na altura di Toyota, el a scucha un brake duro su tras. Ora el a wak den spiel, e auto ya tabata na su banda y despues e auto a perde control kita na man robez y bay dal contra un mata y bolter. Hues a puntra R.G. si el a mira e auto tabata bini di leu. Segun R.G. e tabata mira su dilanti e auto cu tabata core su dilanti. Ta ora el a scucha e brake el a wak den spiel. Segun Hues, tin testigonan y imagen di video cu ta mustra cu e auto tabata core pa basta rato tras di R.G. Hues a mustra cu R.G. no tin rijbewijs y na 2013 el a yega di haya boet pa esaki. Hues a remarca cu si R.G. haya les di core auto, e ta siña cu cada vez mester wak den spiel. Durante interogacion Hues a bisa cu tabatin un auto ta core dilanti di R.G. Segun testigo, R.G. lo tabata purba kita na man robez manera kier pas’e. R.G. a bisa Hues cu e caminda tabata muha y e auto lo tabata bin cu velocidad halto y a pas’e y a bay drenta su dilanti y a hera dal den e otro auto. E momento ey R.G. a kita na man drechi un poco. E momento ey el a mira e auto kita na man robez y bay dal contra un mata di kwihi. Segun R.G., e auto por poco a dal contra dje y el a kita na banda. Hues a bisa cu segun testigonan R.G. lo tabata bay pasa e auto su dilanti net na momento cu e otro auto tabata pasando. R.G. a desmenti esaki categoricamente. El a bisa Hues cu e no ta bay gaña y si el a haci fout, e lo a para p’e. Hues a puntra R.G., pakico e no a para ora el a mira e accidente sosode. Segun R.G., el a kere cu tabata un accidente no grave. Ta despues el a bin scucha cu tabata un accidente fatal. Hues a remarca pakico e no a para pa mira kico lo a pasa y mira si por yuda. Hues a bisa cu esnan cu tabata core dilanti R.G. a baha caminda pa bay mira kico a sosode y segun nan, R.G. a core bay cu velocidad halto.

CORE SIN RIJBWIJS

Hues a remarca cu pa basta tempo R.G. ta core sin rijbewijs. R.G. a bisa Hues cu e ta un “slow learner” y awor e ta hayando les di rijbewijs. Hues a remarca cu esey ta haci cu R.G. no por ta core den trafico. Hues a bisa cu un auto por ta un herment cu por causa morto. R.G. a bisa cu Hues cu semper e ta core cu un persona cu tin rijbewijs banda di dje.

Fiscal a remarca cu na Polis R.G. a duna otro declaracion cu locual el a bisa awor den Corte cu e no tabatin pura y no tabata core duro. Fiscal a bisa cu na Polis, R.G. a declara cu e auto tabata core poco y e tabatin pura pa yega cas. R.G. a reacciona cu e tabata core 60 km. Tambe Fiscal a mustra cu na Polis, R.G. ta bisa cu el a mira den spiel un auto ta bin cu velocidad halto y kier a pas’e. Na opinion di Fiscal, esey ta diferente cu loke R.G. a bisa den Corte. R.G. a para riba cu loke el a bisa Hues, asina a pasa.

DEMANDA DAÑO

Hues a bisa cu e viuda ta demanda 35 mil florin. Hues a remarca cu mirando tur e facturanan, no ta yega na 35 mil florin. E vidua a bisa cu e resto ta daño inmaterial. El a bisa Hues cu awor e mester traha pa mantene su mes. Den e facturanan tin pagonan cu e viuda mester a haci na Dimas pa haya su permiso pa traha. El a bisa cu tempo cu su casa tabata na bida, e no tabatin mester a haci esaki.

FISCAL

Fiscal a bisa Hues cu accidente fatal ta causa hopi tristeza pa famia. Mas o menos 11’or di anochi riba 11 November 2020, Andre de Cuba ta fayece a consecuencia di un accidente. Tin testigo L. riba brommer na altura di Surf Side a bisa cu tanto R.G. como e difunto tabata core duro. Tin otro testigo K. cu ta bisa cu e autonan tabata core hopi serca di otro. Fiscal a bisa Hues cu e ta haya cu door di a core irresponsabel, R.G. a causa e accidente. Fiscal a sigui bisa cu e no tabata intencional. El a mustra tambe cu R.G. no tin rijbewijs y esey tambe ta castigabel. Fiscal a sigui bisa cu tin declaracion di testigonan L. y M. cu ta mustra cu lo tabatin un pustamento entre G.R. y e victima.

CASTIGO

Fiscal a bisa Hues cu un accidente fatal ta crea den comunidad e pensamento cu esun culpable mester haya castigo severo. E castigo maximo pa accidente fatal ta 6 aña di prison. Sinembargo aki no ta trata di intencional. El a bisa cu aki a kita bida di un hende. Fiscal a mustra cu mustra cu den pasado 2013, R.G. a haya multa pa core sin rijbewijs. Na opinion di Fiscal, un rijbewijs ta muestra cu un chofer sa con pa core auto.

Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu e caso ta algo mas cu 2 aña pasa. Fiscal a exigi 6 luna di prison y 2 aña sin por core auto pa R.G. Tambe cu e minivan ta wordo confisca. Pa loke ta e demanda di daño, Fiscal a pidi Hues pa aproba solamente 8 mil florin cu ta un parti material y un parti inmaterial.

Hues, despues di a scucha abogado mr. Emerencia, a sera tratamento di e caso y a bisa cu e ta bay studia e caso y dia 9 Februari 2023 lo tin sentencia.