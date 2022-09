Dialuna merdia varios mayor para pafo di EPB Hato a yama polis informando di un pelea grandi entre algun hoben, di biaha a mobilisa unidadnan policial pa e sitio. Momento cu polis a yega e pelea a stop y a bay atende cu algun grupo.



Den esaki hobennan a cuminsa na resisti cu polis y te hasta tira piedra riba auto di polis. Tres mucha homber a keda deteni den e prome rato. Cos a normalisa y manera cu polis ta bandonando e sitio algun mucha muhe a tira piedra riba auto di Polis y aki a bay over na detencion di esnan envolvi y un total di 6 mucha a keda deteni hiba warda di Polis. A keda algun mucha rond y no kier a tende ordo di polis y polis mester a cuminsa core cu esnan cu no kier scucha pa asina evita problema.