Diabierna mainta, e homber Cubano P.(47), a scucha Hues dicta sentencia di biaha y confirma e exigencia di Fiscal di 6 aña di prison. Hues ta haya P. culpabel di a abusa di e yiu muher di su pareha.

MAS NOTICIA por a compronde cu Hues hasta a expresa cu e no tin palabra pa expresa su disgusto pa cu e actitud di P. den Corte, kende tabata culpa e mucha (11) di tabata bay riba dje pa e abusa di dje.

ABUSA DI YIU DI SU PAREHA

Den sala di Corte tabata presente e mayornan di e mucha muher victima. Fiscal a acusa P. di abuso sexual un mucha muher (11) entre Januari 2022 y 24 Augustus 2022.

Ta asina cu riba pregunta di Hues, e acusado P. a admiti di a mishi cu e mucha na su parti intimo y otro actonan pero no a penetr’e.

MAMA A GRITA ACUSADO DEN CORTE

Hues a puntra P. kico a pasa. Segun P., e mama di e mucha tabata na Hulanda ora cu e abusonan a sosode. P. tabata biba cu e mama y tin 11 aña bibando na Aruba. El a bisa cu el a mishi cu e mucha pero no a penetr’e. El a bisa cu e tabata tene e mucha pega na dje siendo cu nan dos tabata sin paña. Hues a puntra kico mas P. a haci. Segun P. el a haci sex oral cu e mucha.

E momento ey por a scucha e mama grita P. di ta desgr… El a cuminsa yora. Di biaha miembro di CEA atento a bay na e mama pa bis’e cu e mester comporta. Hues tambe a bisa e mama cu no ta permiti pa haci remarkenan durante tratamento di caso den sala di Corte.

ACUSADO TA CULPA E MUCHA

Hues a remarca cu P. mes tabata cuida e mucha y a abusa di dje. Segun P., promer biaha cu esey a sosode, el a pidi e mucha disculpa. Hues a remarca pero asina mes el a sigui sosode. Segun P. ta e mucha mes tabata bay serca dje pa e sigui. Hues a remarca, pakico P. no a bisa e mama of tata di e mucha cu e mucha ta haci cosnan cu no ta bon. P. a duna Hues razon. El a bisa cu door cu el a mishi un biaha cu e mucha, e tabatin miedo cu e lo wordo deteni.

Hues a mustra cu e mucha a bisa cu P. a mishi cun’e na su partinan intimo. El a bisa P. pa stop pero P. tabata sigui. E mucha a declara na Polis, cu el a bisa P. si e no stop, e lo yama Polis. Segun P., esey ta gañamento di e mucha. Hues a sigui bisa cu e mucha a bisa cu ora e ta sinta ta wak television, P. tabata mishi cun’e. E tabata haci esey cu e mucha den tur camber. El a bisa cu hasta P. tabata baña cun’e. Na dado momento e mucha a bisa su mama y e mama a reclama P. y yama Polis.

HUES DISGUSTA CU ACTITUD DI ACUSADO

Segun P., e mucha ta gaña cu e tabata baña cun’e. El a bisa cu e tabata den camber y e mucha tabata bay serca dje y sera e porta na slot y bay riba dje. Segun P. e tabata perde control riba su mes. Hues, den un tono basta disgusta, a remarca cu aki ta trata di un mucha y P. no ta par’e! P. a bisa Hues cu e ta hopi arepenti y malo di loke el a haci.

Durante tratamento di e caso por a nota cu tanto e mama como e tata tabata yora di tur loke nan tabata scucha cu tabata pasa cu nan yiu.

DEMANDA

Abogado mr. Croes a representa e mayornan di e mucha pa haci demanda di daño. El a bisa cu e mucha lo mester haya tratamento psycologico y ta demanda 1500 florin di daño material y 5 mil florin di daño inmaterial. Tambe e gastonan di abogado. El a bisa cu e mucha ta afecta y mester di tratamento. Ya caba 3 biaha, e mucha a haya tratamento y awor ta AZV ta pagando.

FISCAL

Fiscal a bisa Hues cu un homber di 47 aña ta tene relacion cu yiu di su pareha. E mucha muher (11) a bisa cu su tio tabata mishi cun’e. Na opinion di Fiscal, diferente biaha e homber P. a purba penetra e mucha. E mucha a splica kico tur e mester a haci cu P. Fiscal ta haya cu aki por papia cu diferente biaha P., a base di ley, a penetra e mucha door di mishi na su parti intimo.

FISCAL A RECLAMA ACUSADO

Fiscal a remarca cu P. ta bisa cu ta e mucha tabata bay serca dje. Fiscal ta haya cu P. mester a para e mucha. Fiscal den un tono rabia a bisa cu P. mester keda leu for di e mucha. El a cuestiona e hecho cu P. a hasta filma y saca potret di e mucha sunu. Fiscal a remarca cu P. ta bisa cu e tin hopi duele pero ta puntra si ta duele di ta sera den KIA ? Of pasobra ta yiu di su partner ? Fiscal ta haya cu abogado mr. Croes a bisa corecto cu e mucha lo por keda afecta y lo mester tratamento di psycologo. Fiscal ta haya e demanda di daño exigi na su lugar.

ABUSA DI CONFIANZA

Pa cu e castigo, Fiscal a cuestiona cu P. a abusa di e confianza cu e mucha y e mama di e mucha tabatin den dje. Na opinion di Fiscal, tin motibonan di peso pa subi castigo, mirando cu e abusonan a sosode mas biaha. Fiscal a menciona sentencia di 6 aña di prison pa un caso aki na Aruba di abuso di mayor cu su yiu. El a cuestiona e actitud di P. den Corte cu ta bisa cu e mucha tabata bay riba dje. Fiscal a exigi 6 aña di prison kitando e tempo cu P. ta sera den KIA.

SENTENCIA

Hues despues di a scucha abogado a bisa cu e ta dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu P.(47) a abusa di e mucha (11) pa satisfase su mes.

HUES HOPI DISGUSTA

Hues a bisa cu e no tin palabra pa expresa su disgusto pa loke P. como tio di e mucha, ta bisa cu e mucha tabata bay serca dje y provoke. Hues hopi disgusta a remarca na P. cu e mucha no ta desaroya completo. Hues ta haya e demanda di daño hustifica y e castigo exigi pa Fiscal, na su lugar.

Hues a condena P. na 6 aña di prison y cu e lo mester paga na daño 6675 florin.

NO POR DUNA MAS CASTIGO

Hues a bisa cu e por compronde cu e mayornan y comunidad lo bay reacciona: “ 6 aña so!”. Hues a splica cu ley no ta duna bida largo den prison pa e delito serio aki.