Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber B.B.(27) acusa di intento di mata, maltrato severo y violencia publico riba 23 October 2022.

MAS NOTICIA por a compronde cu Fiscal a exigi 6 aña di prison. Fiscal ta haya B.B. culpabel di intento di mata door di hinca e victima homber G.P. 4 biaha cu un cuchiu.

HINCAMENTO

Den sala di Corte tabata presente e victima G.P. y su mayornan.

Hues a puntra B.B. si e acusacion ta corecto. Segun B.B. su intension no tabata pa hinca G.P. El a bisa cu e no tin problema cu G.P. Segun B.B., ta G.P. a atak’e y chok’e. B.B. a keda bis’e laga mi bay. Segun B.B., G.P. a lag’e bay, core bay coy un baranca bin bek riba dje. Esaki a sosode riba parkinglot patras di Gusto. Segun B.B., G.P. a dal’e cu e baranca na su frenta. B.B. a zak y mira sanger. Ora el a lanta, G.P. a bay caba. Ora el a cuminsa cana pa busca ayudo, net su primo a pasa. El a pidi e primo pa hib’e hospital. Net nan ta bayendo, el a mira G.P. ta canando. Segun B.B., el a baha for di auto y core bay riba G.P. pa puntr’e pakico el a dal e cu e baranca. E ora ey G.P. a grita B.B. cu e lo no bay scapa awe. E ora ey B.B. a sigui core su tras. Banda di South Beach a gar’e y hink’e cu cuhiu varios biaha.

Hues a mustra cu segun e relato di Polis. Banda di 1.25 di marduga a manda un patruya na parkinglot di Village mall pa un bringamento. Eynan hendenan a bisa Polis cu un hende a wordo hinca y tabata banda di South Beach. Na South Beach, Polis a haya e homber G.P. drumi cu flanel na sanger. E hendenan a bisa Polis cu G.P. a sufri un hinca grandi na lomba. G.P. a bisa Polis cu ta B.B. a hink’e. Mientras cu tabata wardando pa ambulance, un homber a bisa Polis cu tin un homber cu hopi sanger na su cara riba e parkinglot y tabata haciendo fastioso. Polis a cana bay den direccion di B.B. cu tabata haci masha straño. Polis tabata sospecha cu B.B. lo a usa algo cu ta pone actua asina. E tabata soda masha hopi y su paña tabata na sanger. Promer cu Polis por a papia cu B.B., el a core bay y tira algo afor. Asina mes, Polis a logra detene y a haya un cuchiu benta abao.

TATA DI VICTIMA A RABIA

Por a nota cu e tata di G.P. a rabia durante tratamento di e caso. Miembronan di CEA, atento, a bay papia cu e tata pafor di sala di Corte. Despues di un rato el a bolbe drenta. Na dado momento el a wordo saca na bon manera, mirando cu e caso tabata traha hopi riba dje. Su yiu homber, e victima G.P., tambe tabata sinta yen di rabia y tabata blo keda wak B.B. pero e tabata sa di controla su mes.

GRUPO A MALTRATA Y HINCA

Hues a mustra cu G.P. a bisa cu su mama y tata a bah’e na Mic Donalds y el a cana bay Gusto. El a cana bay na un grupo para den parkinglot cu a yam’e y a topa cu B.B. y algun otro mas. Esey ta e grupo di Cayenastraat. El a bisa cu B.B. tabata bou influencia di alcohol y droga. Tambe tabatin e grupo di Pos Chikito ey banda y el a bay cuminda nan. El a mira cu B.B. tabata wak e homber A. di Pos Chikito cu cara mahos. E ora ey G.P. a bay papia cu B.B. pa calm’e y a tin’e di patras pa evita cu lo bin problema. E ora ey el a mira cu B.B. tabatin un cuchiu den su man robez. B.B. a bis’e lagami los. E ora ey G.P. a lag’e los y core bay. B.B. a sigui su tras y G.P. a pasa man pa un piedra pa defende su mes. Segun G.P., un tal Tony a bin riba G.P. y bis’e benta e piedra abao. Tony a tene G.P. na su man y B.B. a hink’e den pecho. E ora ey G.P. a dal B.B. cu e piedra den frenta. Despues B.B. a bolbe hink’e y el a core bay. B.B. y amigonan a drenta den un auto. Nan a mira G.P. y un homber a gara G.P. di patras y B.B. a hink’e tres biaha y algun di su amigo a dal’e. El a logra scapa y a core bay na South Beach y un miembro di seguridad a yud’e.

Hues a mustra cu tin declaracion di testigonan cu tabata hunto cu B.B. Nan ta mira con G.P. ta tene B.B. di patras y despues lag’e los y core bay. B.B. a core su tras y despues a hinca G.P. Nan a bisa cu B.B. tabata bou influencia di droga y alcohol. Tin testigo a mira con 3 homber a maltrata G.P.

SOSPECHOSO CONOCI PA POLIS

Hues a mustra cu B.B. tin carchi di castigo cu diferente caso di violencia. Un di e casonan ta intento di maltrato severo y a condena B.B. na 18 luna di prison.

INTERNA DEN CUIDO INTENSIVO

Hues a mustra cu raport di dokter ta mustra cu G.P. a sufri diferente hinca y un hinca a afecta su higra. Den lomba tabatin dos hinca grandi. El a wordo interna den cuido intensivo. Dokter a constata cu G.P. tabatin hinca na pecho, banda di lombrishi, den lomba diferente hinca grandi.

DEMANDA

Hues bisa cu G.P. a bisa cu door di e hincanan, e no por a paga huur. Su mama a bisa Hues cu e mes a paga huur. En total 2700 florin cu ta 4 luna di huur. E mama a splica cu el a paga na cuminda algo mas di mil florin. E mama tambe a bisa cu hasta G.P. a perde su trabao. Tambe cu el a gasta 1200 florin na gasoline pa hiba G.P. Insam. El a splica cu tres luna, el a hiba su yiu Insam pa control. E mama a bisa Hues cu su yiu tabata un bon hungador di futbol pero no por hunga mas door di e hinca den lomba. G.P. a exigi daño inmaterial di 10 mil florin.

FISCAL A EXIGI 6 AÑA DI PRISON

Fiscal a bisa Hues cu B.B. a declara cu el a hinca G.P. 2 biaha na su bariga. E victima G.P. a bisa cu el a wordo hinca 5 biaha y con el a wordo hinca. El a bisa cu ora B.B. a wordo deteni, el a tira e cuchiu afor. Polis a haya e cuchiu. Fiscal a bisa cu for di raport medico ta papia di 4 hinca caminda un di esnan den lomba a perfora G.P. su higra. Fiscal ta haya cu e momento cu B.B. a hinca, e no a wordo ataca pa G.P. El a bisa cu ora B.B. a mira G.P., el a rabia y a sali core su tras. Na opinion di Fiscal, aki no por papia di defensa propio. Fiscal ta haya cu B.B. no tabatin intension di mata. El a bisa cu B.B. tabata hopi rabia y door di e hincamento, B.B. a tuma e riesgo di por a mata G.P. E forma cu a hinca, a hinca na partinan vital di un hende. Danki Dios no tabatin consecuencia fatal.

Fiscal ta haya cu aki por papia di un intento di mata. Pa loke ta e demanda di daño, Fiscal a bisa cu e ta laga esaki na Hues. El a mustra cu e victima a keda afecta pa basta tempo di e hincanan. Fiscal a bisa cu e hincamento a sosode caminda hopi turista ta anda y esaki ta afecta nos turismo.

Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu anterior B.B. a wordo condena caba pa violencia y maltrato severo. El a exigi 6 aña di prison.

ABOGADO

Abogado femenino mr. Kock a bisa Hues cu ta G.P. a dal B.B. cu piedra promer. E abogado ta haya cu no por papia aki di intento di mata. B.B. no tabatin intension di mata G.P. El a bisa cu no tabatin un plan pa ataca G.P. Ta ora B.B. a mira G.P., el a sali for di auto y bay su tras. Segun e abogado, tur cos a sosode na South Beach y cu B.B. a bisa cu el a hinca 2 biaha. E ta duda cu ta B.B. a hinca 4 of 5 biaha. E abogado ta haya cu B.B. a actua sin pensa riba e consecuencianan y awor e ta arepenti di loke el a haci. Segun mr. Kock, ta door di G.P. cu a dal B.B. den frenta cu piedra, B.B. a bay hinca. Na opinion di e abogado, e victima G.P. a keda solamente 10 dia den hospital. E ta puntra su mes si tabatin herida severo. E ta haya cu mester declara B.B. liber di intento di mata. E abogado a pidi Hues pa no duna 6 aña di prison. Na opinion di e abogado, e demanda di daño ta mucho complica pa un caso penal. E ta haya cu mester declara esaki no admisibel y laga den un caso civil dicidi riba esaki.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu e lo bay e studia e caso y 5 Mei 2023 lo tin sentencia.