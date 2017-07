58 trahado a opta pa retiro boluntario for Insel Air

WILLEMSTAD – Wendell Muellen, presidente di sindicato UGTK/CADMU, a splica cu nan a drenta den un reunion cu Gerencia di Insel Air, caminda cu a trata e topico principal, pa mira e cantidad di hendenan cu a tuma retiro voluntario, cual ta 58 cu a opta pa esaki y tambe a papia kico mas lo bay pasa.

Den liña general kier duna un tiki espacio mas pa e hendenan toch den un forma voluntario ta retira y si no, ta tene un combersacion cu e trahadornan individual y tambe despues di esey, si no reacciona ta bay den e aspecto di SOE.

Huristanan ta bezig pa asina por yega na un concenso caminda cu nan por firma, cual lo wordo informa e trahadonan. y ora ta mas sigur nan por tuma un decision pa firma algo cu ta na nan beneficio y no trece un problema. Lo splica e trahadonan riba e espacio di tempo cu e voluntarionan.