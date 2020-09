55 aña di St Franciscus College

1 di September St Franciscus College a celebra su 55 aniversario. El a habri su portanan riba 1 September 1965. Un scol den e curason di madiki cu e meta pa educa nos muchanan y duna nan hermit pa ta un cuidadano ehemplar den nos comunidad y unda cu nan bay.

Despues di 55 aña tur nos klasnan tin airco algo cu sigur no ta un liho mas, danki di curason na tur cu a haci esaki posibel. Na e cabesantenan anterior, C .Oomen , Mr Boekhoudt y Mr Gerardo Figaroa , maestronan y staf , danki pa boso amor y dedicacion. Y actualmente for di 2015 Sra Nadine a tuma e timon over y 1 Augustus 2020 a haci 20 aña trahando na e dicho scol.

