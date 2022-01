Segun resumen di awe 699 persona a recupera y un total di 517 caso nobo di COVID-19 a keda registra di cual 106 ta no-residente. E cifranan aki ta representa un ‘Positivity rate’ bou di nos residentenan di 62%. E cantidad di casonan activo di COVID-19 pa awe ta 2825 y cantidad di fayecidonan relaciona cu COVID-19 a aumenta na 184 forsa na famia di e fayecidonan. Datos ta ilustra casonan nobo di COVID cu un averahe semanal di 634 caso pa dia y un averahe di ‘positivity rate’ semanal di 63% pa dia.

Actualmente na Aruba tin 42 persona interna cu of debi na COVID di cual den ICU tin 4 persona y riba piso general tin 38. Na Colombia tin actualmente 3 persona den ICU y ninguno (0) riba piso general.

Di esnan cu lamentablemente a fayece un persona no tawata vacuna y un tawata parcialmente vacuna cu 1 solo dosis. Pa e motibo aki y por medio di e comunicado aki Crisis Team kier sigui encurasha esnan cu ainda no a vacuna pa no duda mas y vacuna. E vacuna ta efectivo y por salba bo bida ora bo bin den contacto cu e virus. Tambe es cu a tuma 1 dosis di e vacuna, no neglisha y keda sin tuma e demas dos dosisnan. E vacuna contra COVID-19 ta consisti un serie di 2 of 3 dosis dependiendo di bo edad. Cu 1 dosis so bo no ta completamente proteha. Pues acudi na Centro Libertador Betico Croes of na IMSAN di 8 or di mainta pa 3 or di atardi non stop, esnan 30 plus por haya e booster shot y esnan 12 plus por haya e 1 of di 2 dosis di e vacuna.

