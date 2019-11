512 famia ta logra haya nan traspaso di tereno fey Gobierno pa FCCA

Na 2016 a yega na un acuerdo cu FCCA pa locual ta trata un ‘vaststellingsovereenkomst’ pa e diferente debenan cu tabatin di sea FCCA na Pais Aruba of compromisonan di parti Pais Aruba pa FCCA. Esaki na december di 2016 a wordo ancra mediante un landsverordening cu a duna e machtiging na Gobierno. Lamentablemente for di e tempo ey (2016) e mesun landsverordening aki tabata exihi pa tin un otro landsverordening cu ta regla e traspaso di e terenonan na FCCA pa di e forma aki nan por cumpli cu un total di 512 famia cu sea ya caba tabata pagando, of cu a paga nan cas den transcurso di e añanan. Lamentablemente e personanan aki no por a dispone di nan propiedad pa nan por disfruta di esaki na un forma legal.

Gabinete Wever – Croes a tuma den su man pa percura pa e landsverordening aki yega Parlamento, formalisando e hecho caminda cu e 512 casnan aki cu ta riba tereno cu te dia di awe tabata riba tereno di Gobierno, ta wordo traspasa pa FCCA! Den pasado a base di e vaststellingsovereenkomst cu a yega na dje na 2016, FCCA tabatin un debe riba Pais Aruba di un suma di 19 miyon florin cu durante di añanan sea nan a pone infrastructura/ inverti den nomber di Gobierno pero nunca a ricibi pago pa esakinan. Despues di a haci algun trabou di parti FCCA y di parti di Gobierno, a logra finalmente pa yega na un suma balansa (na zero). Cual a conduci cu por a yega na e momento di trata e ley importante pa e 512 famianan aki.

E aspecto importante den esaki ta cu ta duna e oportunidad cu pa despues di basta aña, e famianan aki por tuma paso pa por ricibi e propiedadnan aki y haci e transaccionnan necesario na notario pa e hogar ta di nan. Minister Otmar Oduber y tambe di parti di Gobierno di Aruba, Gabinete Wever – Croes, ta gradici FCCA, cu na momento cu a tuma a responsabilidad, a pone Gobierno na altura di e preocupacion aki.

Pa conclui, ta felicita e 512 famianan aki cu for di aña 1995 a warda pa haya e posibilidad pa cumpra nan cas. Varios Gobierno a bin y varios a bay pero awe por mira cu e Gobierno aki ta cumpli cu e responsabilidad y deber di percura pa e personanan aki por tin nan hogar! Pabien y gratitud pa cada famia pa e 20 añanan di pasenshi y cooperacion. Pa cual sigur ta aprecia e forma unanime cu Parlamento a vota pa e ley. Ta spera cu pronto por papia di mas cas y famia cu por yega na remarke pa cumpra nan hogar cu aworaki nan ta huur for di FCCA.

