5 O’Clock Somewhere Bar & Grill a habri na Renaissance Marketplace

Diabierna dia 6 di december a haci apertura di 5 O’Clock Somewhere Bar & Grill situa den Renaissance Marketplace. E concepto di Margaritaville ta duna publico un ‘excuus perfecto’ pa celebra Happy Hour diariamente, ofreciendo dushi musica, bites, cocktail y bebidanan perfectamente elabora. Carlton Ho Sing Loy manager di e bar nobo ta indica cu 5 O’Clock Somewhere Bar & Grill lo ta ‘the place to be’ pa despues di trabou, combersa y relaha. “Hopi di nos awendia ta pone nos bida social na di dos lugar. Cu e bar aki nos kier duna tur hende, tur dia un excuus pa relaha y socialisa na un sitio cu un atmosfera trendy , ofreciendo musica bibo y e mihor ‘cocktail and bites’ den nos centro di ciudad”. Riba e anochi di apertura por a disfruta di musica live di Honeypot.

E bar rustico den aire liber situa den curazon di Renaissance Marketplace tabata carga cu ambiente riba anochi di su apertura. Lo tin Happy Hour diariamente entre 5’or y 6’or y parti anochi entre 10’or y 11’or, ta nifica cu semper tin algo pa celebra e dia na e bar cu ta combina un estilo di bida relahante, energetico y fun. Bishita www.facebook.com/5somewherearuba pa mas informacion y cuminsa pone bo mes na altura siguiendo @5somewherearuba. 5 O’Clock Somewhere Bar & Grill lo ta habri tur dia for di 12’or di merdia pa 12’or di marduga den curason di Renaissance Marketplace.

