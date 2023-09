Kooyman semper a dedica su mes na brinda comunidadnan Caribense herment, producto y experticio cu nan tin mester pa construi, crea, embeyece y florece. Kooyman a bin ta sostene e vision di artistanan local cu un variedad infinito di color di verf traha specialmente pa e region Caribense, pues nos clima tropical ta rekeri proteccion maximo, y awor cu e campaña multicultural ‘Colors of the Caribbean’ ta celebra tur loke ta uni nos comunidad, poniendo enfasis riba arte, cultura y creacionnan unico.

Cinco artista di islanan Aruba, Bonaire, Curacao, St. Maarten y Barbados a crea cada un, un mural cu ta representa ‘Colors of the Caribbean’ y cu ta refleha e colornan bibo di nan isla. Kooyman a sostene nan vision- for di canvas, pa muraya; comunidad lo ricibi un dosis di positivismo y creatividat na luganan manera entre otro casnan di cuido pa mucha, edificio di skol, ‘veld’ y auditorio pa haci deporte y mas. Tambe, a sostene e artistanan cu verf y otro material. Mester bisa ku cada un, ta un! Kooyman ta felicita e artistanan cu nan mural y pa hasi e campaña aki uno realmente impactante. Pa Aruba tabata Paul Wong, pa Bonaire tabata Marea Arts, pa Curacao tabata Joan of Arts, pa St. Maarten Zillah Duzon Hazel y finalmente pa Barbados tabata Shane Eastwond. Tur ta obranan impresionante y digno di admiracion. Kooyman su meta ta, pa inspira comunidad di e 5 islanan pa duna color na e deseonan di curason. For di pinta un mural, te muraya di un kamber, un mueble, of bo hogar- Kooyman t’e partner ideal.

Un sala feliz pa e muchanan di Casa Cuna

Riba imagen por admira e tremendo obra di Paul Wong, cual a wordo realisa na un sala di Casa Cuna. Paul a crea e mural inspira door di e muchanan, cu e colornan bibo y bestianan den forma di caricatura e kier agrega mas color den e bida di e muchanan y pone un sonrisa riba nan cara. Paul ta sinti honra di por contribui na e felicidad di e muchanan.

