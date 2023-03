Diabierna mainta Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber G., kende ta wordo acusa di a abusa di su yiu di crianza D.(14) entre 2015 y 2021.

MAS NOTICIA por a compronde cu Fiscal a exigi 5 aña y 6 luna di prison pa e homber G.(32. E sospechoso G. den Corte ta para cu e no a haci nada y cu tur e cos aki ta manipulacion di su ex pareha, mama di D., pasobra G. lo tin un otro pareha.

VICTIMA DI 14 AÑA NA CORTE

Ta asina cu e victima mes, D. (14) kier tabata presente. Ta asina cu abogado mr. Carlo a bisa Hues cu el a papia cu e victima pero e ta insisti cu e kier ta presente. Hues a dicidi cu portanan sera, di papia cu e mama y e victima, den presencia di Fiscal y mr. Carlo. E punto di bista di Hues y Fiscal ta, cu cu no ta consehabel pa e mucha ta den sala ora di tratamento. Despues e tratamento a cuminsa. Den sala tabata presente e famia y e victima a keda afor.

Fiscal a bisa cu e acusacionnan contra G. ta cu entre 2015 y 2021, a abusa di e mucha, kende e tempo ey tabatin 7 aña.

SOSPECHOSO TA DESMENTI

Hues a puntra G. si e acusacion ta cuadra. Ta asina cu G. ta desmenti categoricamente di a abusa di yiu di su ex pareha. Ta asina cu e mama di D. a bay haci denuncia. El a haya un buki di D. riba 26 December 2020 caminda D. ta skirbi cu G. a pone su parti intimo na su parti di dje. KZP a interoga e mucha, kende a bisa cu G. lo a abusa di dje. G. a nenga retundamente y a splica Hues cu nan ta drumi riba un cama grandi pero e pareha ta drumi banda di dje y e otro yiunan banda di e pareha y despues e mucha D. Esey tabata un tempo y despues D. a haya su mesun cama. Promer nan tabata keda den un otro cas caminda D. tabatin su camber. Ariba preguntanan di Hues, G. a bisa cu sa sosode cu D. ta riba cama ta wak television cun’e, pero cu a cama ta grandi y cu D. ta riba un distancia di dje. El a bisa cu anochi semper e mucha tabata drumi banda di su mama. Hues tabata haci preguntanan na G. pa saca afor si lo por tin un relacion. G. a bisa cu D. tabata semper un bon mucha y no tin nada malo a sosode.

SOSPECHO DI MANIPULACION

Hues a mustra cu segun D., un biaha el a lubida su serbete y a pidi G. pa esaki. E victima a bisa cu G. a bis’e pa e wak su pechonan y tambe tabatin occasion G. lo a bis’e pa tene relacion sexual cun’e. G. tabata blo sacudi cabez y para riba cu nada di e cosnan ey a sosode. Hues a puntra G., pakico D. a declara e cosnan aki na Polis. G. a bisa Hues cu e ta kere cu no ta D. sino e mama di D., G. su ex pareha, ta tras di esaki. Segun G., e mama di D. a menaza di kita e yiunan di G. pasobra aña pasa G. tabatin un otro pareha. Segun G., ta e momento ey, denuncia a wordo haci contra dje. El a splica Hues cu tabatin problema grandi cu e mama di D., kende no kier pa G. bay cu e muchanan serca e otro pareha. Segun G., e ex pareha a mand’e potret di e denuncia cu el a haci y bisa cu awor lo mira si e por kita e muchanan for di dje.

Segun G., tur cos a wordo planea. Hues a mustra cu den e buki, D. a skirbi kico a pasa. G. a reacciona cu loke e mucha D. a skirbi no tabata manera ta para sino lo a wordo skirbi algun dia promer cu e mama a haci denuncia. G. ta sospecha cu tabatin manipulacion. Hues a bisa cu un amiga di D. a bisa cu el a tende di D. cu el a wordo abusa. G. a bisa cu esey no ta e berdad.

DEMANDA DI DAÑO

Abogado mr. Carlo, cu a representa e victima, a bisa cu G., como padastro di D. entre 2015 y 2021 a abusa di dje. E ta haya cu G. a tacha integridad di e mucha D. pensando riba su mesun satisfaccion. E mucha D. a keda afecta y mester haya tratamento psycologico. Mas cu 1300 florin a paga pa haya tratamento serca un psycologo di mucha. E abogado a mustra cu na Respaldo tabatin un lista largo di espera di algun luna. AZV ta cubri Respaldo pero no e otronan. E mama a dicidi di bay Simiya cu ta 250 florin pa tratamento. Ta calcula 30 tratamento. E daño inmaterial e abogad a splica cu a calcula esaki a base di un sentencia di 2012 di un caso civil relaciona cu un caso di abuso. Demanda pa daño inmaterial ta 35 mil. Incluyendo gastonan di abogado aserca e total di daño material y inmaterial ta 50 mil florin.

FISCAL

Fiscal a bisa Hues cu e ta haya G. culpable. El a pidi pa aproba e 50 mil florin di daño y pidi pa aplica e medida di pago.

Pa loke ta e caso di abuso, Fiscal a mustra cu tempo e mucha D. tabatin 7 pa 12 aña, el a bira victima di abuso sexual. Fiscal ta haya cu G. a tacha e mucha menor di edad cu lo keda afecta. Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta orienta riba sentencia di Corte Superior. Ta asina cu pa abuso di mucha bou 12 aña ta 4 aña di prison. Na opinion di Fiscal, mirando cu esaki a sosode durante tempo largo el a exigi 5 aña y 6 luna di prison pa G., kitando e tempo cu e ta sera den KIA.

ABOGADO

Mr. Mohamed ta mustra cu solamente tin declaracion di e mucha D. contra e sospechoso. E pregunta ta pakico un mucha ta duna declaracion contra G. Ta sospecha cu esaki tin di haci cu tin problema di relacion cu e pareha. E abogado a bisa cu e mucha ta papia cu mas o menos 20 biaha e lo a wordo abusa. Abogado mr. Mohamed ta kere cu e buki den cual e mucha ta skirbi, no ta skirbi door di e mucha mes. El a señala cu tin diferencia den forma di skirbi. Tambe tin parti skirbi na Ingles siendo cu e mucha ta papia papiamento. E abogado ta haya cu no tin prueba cu G. a abusa di e mucha y a bisa Hues pa declara G. liber.

Hues a bisa cu e ta bay studia e caso y dentro di algun siman por spera sentencia.