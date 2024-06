Diabierna mainta Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber M. (39) di Ecuador biba na Aruba. Den sala di Corte tabata presente e mama di e mucha victima cu a wordo abusa door di M.

MAS NOTICIA por a compronde cu Fiscal a exigi 6 aña di prison pa M. pero Hues a baha esaki na 5 aña di prison y M. a cuminsa yora ora el a scucha su sentencia.

E acusacion cu Fiscal a presenta contra M. ta cu entre Februari 2023 y October 2023, a abusa y a haci actonan inmoral cu e mucha muher A.

Hues a puntra M. si ta berdad. Segun M., via whatsapp e tabatin un relacion amoroso cu e mucha A (15). Awor e mucha tin 16 aña. El a desmenti cu e tabatin relacion sexual cu e mucha.

ABUSA DI MUCHA

Hues a mustra cu for di e procesverbaal di KZP por compronde cu den weekend e mucha A. ta bay na cas di M. pa wak e baby di M. cu su señora. Segun M. e mucha tabata stima e baby y asina tabata bay wak pa e baby.

Hues a puntra M., kico tabata encera relacion amoroso cu e mucha A. (15). Segun M. via whatsapp nan papia y tin biaha nan ta sunchi otro y braza otro pero nada mas. El a bisa cu e tabata respeta e mucha.

MUCHA A BISA CON HOMBER A ABUSA DI DJE

Hues a bisa cu e mucha A. a declara na Polis otro cos. Segun M. e ta sospecha cu ta e tata lo a obliga A. declara contra dje. Hues a bisa cu A. ta bisa mas cos cu solamente papia via whatsapp. E mucha a bisa cu su tanta a descubri tur via un laptop caminda e tabata mira e mensahenan di whatsapp. Tabata un diadomingo cu M. ta bis’e via whatsapp pa bay den cushina. A. a nenga varios biaha pero M. a bay busk’e den camber caminda e mucha tabata wak pa e baby y hib’e den cushina y a penetr’e di patras. A. a bira cara y bisa M. pa stop pero M. a sigui te ora el a satisface su mes. E mucha a declara na KZP, cu na Februari 2023 tabata e promer biaha y cu M. a bisa A. pa no grita y a kita paña y penetr’e di patras mientras cu A. tabata den camber ta wak pa e baby di M. Segun A. ta 5 biaha M. a penetr’e.

Segun M. esey no ta berdad. El a bisa cu e diadomingo 21 October 2023, e no tabata na cas sino a hiba su señora trabao y despues a bay mecanico pa drecha su auto cu a daña e anochi anterior. El a bisa cu mas o menos 9’or di mainta A. a mand’e whatsapp pa bay come pasobra el a cushina. M. a bisa cu e no por pasobra e ta na mecanico.

Hues a lesa mensahenan whatsapp caminda M. ta bisa cu e tin gana y e mucha A. cada vez ta bisa no pero M. tabata insisti. Hues a puntra M., gana di kico e tabatin. Segun M., gana di mira A. Hues a remarca cu e mucha A. a bisa 5 biaha no. Hues a lesa otro mensahenan caminda M. ta papia di con e lo kier tin relacion sexual cu e mucha. Segun M. el a bisa e mucha asina pero pa ora e tin 18 aña nan lo haci’e. El a bisa cu e ta respeta e mucha. Hues a mustra cu M. a bisa e mucha pa kita tur e mensahenan pa asina su mayornan no mira esey pa haya sa di nan relacion.

ACUSADO PIDI PORDON

Hues a haci M. cantidad di preguntanan pa mustra cu loke e tabata haci no ta corecto. Na dado momento M. a bisa cu ta duel’e loke a sosode y ta pidi pordon na e mucha y e mayornan. Hues a puntr’e si el a papia cu su señora riba loke a pasa. El a bisa cu el a conta su señora cu ta madrina di e mucha A., tur cos y e señora a pordon’e. El a cuminsa yora. Ta asina cu e pareha tin 2 yiu muher y ta 4 aña casa. Un tin 11 aña y e otro 1 aña y 7 luna. Na Ecuador M. tin dos yiu, un homber y muher y ta manda placa pa nan.

FISCAL TA HAYA HOMBER CULPABLE

Fiscal a bisa cu M. a mishi cu e mucha A. diferente biaha y a penetra e mucha diferente biaha. Dia 21 October 2023 , e mama a descubri mensahenan cu M. a manda su yiu A. y a haci denuncia. Fiscal a mustra riba mensahenan di M. pa e mucha caminda e ta bis’e pa tin relacion y pa e mucha manda potret. E mucha tabata blo bisa no pero M. ta keda manda mensahenan. Despues M. ta bisa e mucha pa kita tur e mensahenan. Promer biaha cu e abuso a sosode tabata na Februari 2023. En total 5 biaha, M. a abusa di e mucha y e mucha a bisa cu e tabata sosode sea den cushina of den camber di e muchanan. Fiscal a cuestiona e storia di M. cu tin un relacion amoroso pero no tabatin relacion sexual cu e mucha sino sunchi so. Tambe Fiscal a cuestiona e hecho cu e señora di M. a purba cumpra e mayornan di e victima pa laga e caso cay. Fiscal a mustra cu e mucha cada biaha ta bisa no pero ta M. ta insisti.

EXIGI 6 AÑA DI PRISON

Pa cu e castigo, Fiscal a mustra cu M. tabata pensa riba su gusto y no riba consecuencia pa e mucha cu tabata cuida su baby. Fiscal a bisa cu ta un hecho cu muchanan ta keda afecta pa tempo largo despues di a wordo abusa. Casonan di abuso ta causa intrankilidad den comunidad. Fiscal ta haya cu M. a abusa di e confianza cu e mucha tabatin den dje. Fiscal a menciona sentencia di caso na Aruba di 6 aña di prison y tambe sentencia na Hulanda di 6 aña di prison pa casonan mesun cos. Fiscal a exigi 6 aña di prison pa M. El a bisa cu no tin espacio pa complace mayornan di e mucha pa prohibi M. bay den vecindario. Pa haci esey, e lo mester baha castigo. Fiscal ta haya cu M. no ta realiza cu loke el a haci no por.

ABOGADO

E abogado mr. Carlo a bisa Hues cu M. no ta padrino y tampoco famia di e mucha A. E señora di M. ta madrina di A. pero tampoco ta famia. Desde cu e baby di e pareha a nace na October 2022, e mucha A. tabata mira pa e baby. E ta haya cu e mucha, bou presion di su tata, ta declara cosnan contra M. E abogado a mustra cu A. a declara cu nan a tene relacion sexual y cu e no tabata kier. El a bisa cu A. ta bisa cu ta contra su kier, M. tabatin relacion sexual. Na opinion di e abogado, e mucha tabata bisa cosnan y despues ta cambia. Bisa cu un biaha e mucha ta bisa cu M. a tene relacion den camber di e baby y despues ta bisa cu ta den baño.

E abogado ta haya cu no por bay tras di declaracion di e mucha. Pakico e mucha ta bay gaña? Esaki ta pasobra e mucha tin miedo di su tata. E abogado a bisa cu M. a scoge pa bisa e berdad dilanti Hues y ta su derecho. Loke el a bisa no ta bon pero esey ta e berdad. E abogado ta haya cu no tin prueba di sosten pasobra tin declaracion di e victima contra e declaracion di e sospechoso. Na opinion di mr. Carlo, Fiscal ta basa su mes puro riba combersacionnan whatsapp, pero tin masha hopi combersacion cu lo ta na fabor di M. cu no ta aparece. El a mustra cu den un cellular tin mensahe whatsapp y den e otro no. El a bisa Hues cu riba su peticion, Fiscal a ordena pa traha un procesverbaal pakico tin diferencia pero e procesverbaal no ta duna claridad con tur e mensahenan aki no tey. E abogado ta haya cu e combersacionnan cu Fiscal ta presenta no ta duna un bista cla kico realmente a papia. E abogado a bisa Hues cu for di tur combersacionnan lo por a saca afor cu e mucha mes tabata busca contacto y relacion.

E abogado ta haya cu mester declara M. liber di acusacion di abuso door di no tin prueba di sosten. El a sigui bisa cu M. ta culpabel di a haci actonan inmoral. El a pidi Hues pa Hues pa condena N. na castigo combina y cu e castigo di prison ta igual na loke M. ta sera den KIA. El a bisa Hues cu e mama a bisa cu e señora di M. lo a purba cumpra nan, pero no tin ningun prueba.

SENTENCIA

Hues a sera tratamento di e caso y a pospone e caso pa bay pensa y a dicta sentencia. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu M. a viola e mucha A. entre Februari 2023 y October 2023 y tambe cu M. a haci actonan inmoral. Esaki a base di denuncia di e mama di A., e declaracion di A. y e gañamento di M. Hues a mustra riba combersacionnan via whatsapp caminda M. kier tin relacion cu e mucha A. y A. tabata nenga. Abusa di menor di edad ta causa trauma riba muchanan. Pesey Ley ta proteha mucha. Hues a bisa cu e mucha tabata considera M. como un padrino. E ta haya cu M. a abusa di e posecion y tabata pensa riba su gusto so. Hues a condena M. na 5 aña di prison. Por a mira cu M. a baha cabez y cuminsa yora.