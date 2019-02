44962 ( 51 % ) di plachi number di vehiculo tin paga actualmente

Sra Romano vocero di Departamento di Impuesto diahuebs mainta den un conferencia a duna di conoce cifranan ci impuestonan di vehiculo di motor cu no ta paga ainda. E categoria mas grandi A, tin un total 76200 despues ta sigui pa V-car 4642 y ta sigui pa MFA cu ta brommer 2258. A ripara cu na e momentonan aki 33470 vehiculo di motor registra cu tin e impuesto paga pa full aña, cu ta representa 38 %. Cantidad di vehiculo pa cual e impuesto a keda paga mita aña ta 11492 cu ta 13 %. Den e dos parti aki tin un total di 51 % di e cantidad registra cu a cumpli. 44962 number registra paga na e momentonan aki. E ora ta resta un cantidad di 39326 cu ainda no tin ningun pago riba dje y esaki ta representa 45 %. E diferencia cu falta ainda ta plachinan cu a keda entrega 2828 cu a keda ricibi pa tuma nan plachi y di e cantidad 2590 plachi cu a keda entrega cu no tabata tin un debe y a entrega esaki na tempo. E cantidad di plachi cu a keda entrega cu si tin debe riba dje ta 238.

Sra Romano a comenta cu tin un grupo di incumplimento cu ta restalta cu ta e categoria A, 32731 cu ta representa 43 % cu no tin nada paga ainda. Posiblemente cu tin retraso riba dje. E di dos categoria cu ta reslta ta e brommernan MFA, 1154 cu ta 51 % no a paga ainda. 73 % di Vcar 3389 no ta paga. Tin tur e otro categorianan tambe no tin incumplimento. Departamento di Impuesto kier a pidi nan clientenan cu ainda no a haci pago, pa no keda pospone esaki pasobra e lo por tin su consecuencianan despues. Pospone e pago manera cu loke a pasa na 2018 September, a saca varios multanan y clientenan a ricibi esaki di januari pa juni debende si nan no a paga e prome mita di aña a haya un naheffingsaanslag cu ta inclui un multa di 50 % di e suma di belasting.

