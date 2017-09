433 motociclistanan no a cumpli cu nan pago pa 2017

Un otro categoria cu ta resulta den incumpimento di pago ta keda e motociclsitanan. Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto, ta amplia.

Departamento di Impuesto tin 2202 brommer registra, di cual 433 cu no a haci pago. Esey ta 20% den e categoria ey. Aworaki tin 433 motociclista cu no a paga nada mes ariba nan belasting di aña 2017. Esey ta un parti remarcabel. Tambe tin e autonan di huur, dus e V-carnan. Tin un total 4210 registra y tin 419 cu no a paga nada pa aña 2017.

Eseynan ta resalta mas hopi. Tambe tin incumplimento den otro categorianan. Pero e grupo mas grandi ta e plachinan di number A., cu aworaki ta 8692 cu no a wordo paga cu ta representa 11% di e total. Tin 9985 den tur e categorianan, cu ta representa 13% di e total. Y di e 13% aki, 11% ta e plachinan A.

Sra. Meverly Romano a sigui bisa cu ta bon pa tene na cuenta cu e automobilistanan mester ta mas conciente di nan obligacionnan. Na momento cu un persona ta dicidi cu e tin un auto, e tin cierto obligacionnan cu ta bin cun’e.

Normalmente ta habri e posibildiad di pago na December. Pero prome cu e periodo ey, DIA a caba di saca un poco mas di 8 mil carta pa e clientenan cu no a paga nada of cu tin cierto incumplimento, ya cu tin grupo cu a paga kisas mita aña so. E clientenan aki lo ta hayando un carta di Departamento di Impuesto, como recordatorio. Nan ta preparando pa saca e cobransannan, ya cu awo si ley ta duna departamento di Impuesto e espacio pa saca cobranansanan internacional y nan ta preparando pa esey.

Mirando e cantidad grandi cu falta paga pa 2017 toch kier a duna nan un chens ainda. E clientenan aki lo ta hayando un chens di haya e carta proximamente pa haya un pago ainda. Y mas na final di aña, posiblemente den cuminsamento di aña, cual mester wordo dicidi ainda, clientenan lo haya cobransanan adicional na nan cas, segun Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto.