Un Paso Mas pa Combati Pobresa: Bishita di Minister di Salubridad y Asuntonan Social na Fundacion Pa Nos Comunidad (FPNC)
Diahuebs 28 di augustus, Minister di Salubridad, Asuntonan Social, Cuido di Adulto Mayor y Maneho di Adiccion, Mervin Wyatt-Ras, a bishita Fundacion Pa Nos Comunidad (FPNC) pa reconoce y aprecia e labor significativo cu e fundacion ta haci den combati pobresa y brinda apoyo na famianan vulnerabel na Aruba.
Funda na 2009, FPNC ta e unico banco oficial di cuminda na Aruba y ta asisti aproximadamente 350 famia cada luna. Mayoria miembro di su team ta traha a base boluntario, dedicando nan esfuerzo pa yuda tur esnan cu ta pasando un momento dificil, incluyendo provedor di cuminda, paña, y meubels.
Den colaboracion cu mas cu 40 instancianan, FPNC ta enfoca su labor riba:
Alivia hamber y distribucion di paketenan di cuminda (maandpakket, hulppakket y pakete di emergencia)
Ayudo structural contra pobresa
Re-integracion di grupo vulnerabel den comunidad
Ayudo humanitario cu respet pa derecho universal
Ademas, FPNC ta organisa varios proyectonan anual pa yuda famianan den necesidad:
Back 2 School (+/- 200 hoben)
Mealpackage
Cumpleañero Contento (+/- 450 hoben)
Comparti felicidad cu aginaldo di bon boluntad
Participatietraject
Minister Wyatt-Ras ta aprecia e trabou incansabel di FPNC y a percura pa pasa un amienda pa FPNC por ricibi AWG 450,000 pa sigui sostene e trabou vital cu nan ta haci pa nos comunidad.
Minister Wyatt-Ras ta reafirma su compromiso pa sigui traha hunto cu FPNC y otro instancianan relevante pa garantisa un Aruba mas sostenibel, inclusivo y solidario.