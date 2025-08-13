Directie Natuur en Milieu (DNM) ta desea di haci un coreccion den nos relato di diamars, bou di e titular, “Aunke no ta haya e Manta den nos awa teritorial, e ta proteha pa nos leynan local” cu a publica riba diaranson 13 di augustus.

DNM a logra wak e manta yama na Ingles Giant Manta Ray (Mobula birostris) durante su bishita di monitoreo y investigacion conhuntamente cu ‘partnersnan’ den e trabou aki. Aña pasa na augustus dos colega di DNM a subi un excursion pa 1 siman hunto cu CSS-expeditie (Caribbean Cetacean Society) pa bay haci ‘veldwerk’ den e awa teritorial di Aruba. Aki e coleganan a logra wak e sorto di manta (Mobula birostris). E aña aki atrobe DNM lo tin e oportunidad pa haci e biahenan di trabou ariba e excursion CSS.

Adicionalmente tin evidencia cu a registra e sortonan Mobula yarae y Mobula tarapacana den e awanan teritorial di Aruba. E potret inclui ta di e Mobula birostris cu ta un colaboracion di fotografo Susan Hieter di JADS Dive Center, Aruba.

Tambe DNM ta gradici informacion y colaboracion ricibi for di Nicole Pelletier, Project Leader pa Caribbean Islands y Manta Trust na Boneiro. Nan pagina di Instagram ta @caribbeanislandsmanta y @mantatrust. Na mes un momento e representante di e organisacion ta desea di ricibi informacion si a wak e sortonan di manta recientemente y cu por comparti esaki cu DNM via email [email protected].

DNM ta gradici comunidad pa e colaboracion y comprension pa loke ta trata nos relato di e sorto manta cu ta den nos awa teritorial di Aruba.