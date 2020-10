40 aña den Turismo: Celebracion unico pa Theo de Jongh riba su ultimo dia di trabao

E siman cu a pasa, Aruba Tourism Authority a organisa un bunita evento di despedida pa Theo de Jongh. E dia a inicia cu hopi creatividad. For di momento cu el a drenta su oficina mainta el a wordo sorpresa cu un oficina decora cu carchinan di bon deseo di cada colega y hasta algun colega a canta ‘Abo so’ pa Theo.

Parti merdia su coleganan a tapa Theo su wowonan y nan a bay cu n’e den un auto tur decora cu blaas y e palabranan ‘RETIRED’. Despues nan a bay cu n’e na Cas Di Cultura unda tur su coleganan/famia y bon amigonan tawata ward’e y el a wordo ricibi cu un caloroso aplauso y gritonan di alegria. E luga aki por cierto a wordo scogi, teniendo social distancing na cuenta.

Coleganan hunto cu famia y amigonan a hinca un show creativo den otro, contando e trayectoria di Theo den e industria di turismo pa medio di clipnan cortico y alabes el a wordo presenta cu un bunita clip di despedida individual di cada colega, pero tambe un clip unda cu mas famia, incluso di Boneiro, ta felicit’e y desea Theo tur cos bon.

THEO SU CARERA DEN E INDUSTRIA DI TURISMO

Ta bon pa sa cu na aña 1980, Aruba a ricibi un total di 188,917 bishitante ‘stay-over’ y un total 73,432 bishitante crucero cu 110 yamada di barco crucero. Nos isla tawata conta cu un total di 2.081 camber di hotel. A ser pronostica e tempo aya, cu lo tawatin mester di 6.870 empleado pa traha den e industria turistico.

Riba 12 di januari 1981 Theo a cuminsa traha na Toeristen Bureau den e Departamento di Research, Planning y Database na Arnold Schuttestraat y Lagoenweg unda el a traha bao guia di Janice Arends.

Na 1982, Theo a drenta enlace matrimonial cu Rose Mary Arendsz, ‘Roosje’ manera cariñosamente e ta wordo yama.

E mesun aña aki, a bin cu e conocido produccion di e ‘A’ di Aruba den lama, unda e letter ‘A’ ta saliendo for di lama y varios Arubiano den kostuum ta colga of sinta. Theo ta corda cu e propaganda ey tabata complica pa produci pero bale la pena pasobra el a causa un furor grandi den exterior. E tempo ey, e slogan ONE HAPPY ISLAND a nace y e propaganda tabata un reflexion di esey. Na 1984 Theo y Roosje a yama bonbini na nan prome yiu Zyndra. E siguiente aña, e nomber di Toeristen Bureau a cambia pa Aruba Tourism Authority, pero a keda un departamento di Gobierno. Na 1987 famia De Jongh a amplia cu e nacemento di Theodoor Junior.

Mientrastanto Toeristen Bureau a muda pa L.G. Smith Blvd 172 caminda Theo a traha di cerca cu entre otro Mundo Albus, Albert Heronimo, Cochise Hsing, Glenda Bareño, Arlene Wever, Errol de Freitas, Valerie Camacho, Vale Croes y difunto Tim Werleman.

Na 1988, e evento Aruba Jazz & Latin Music Festival a inicia, pa cual Theo a traha various aña como coordinador di transporte pa diferente artista y grupo di banda. Pa esnan cu ta corda, e festival a inicia como un evento di 4 weekend cual eventualmente a wordo ahusta cu dos weekend y despues un weekend. Artistanan grandi y mundialmente reconoci a participa den e festival, cu cobertura di un cantidad grandi di prensa internacional. Cu su pasion pa musica, Theo a asisti na tur e festivalnan aki.

Na 1995, Theo ya caba tawata den su funccion di Database Supervisor y tabata supervisa un total di 10 part-timers.

Na 1996, un grupo a muda pa Airport y a traha den shift pa asina Directie Toerisme por tawatin su estadistica di turismo. IMMIPRO tawata e database cu tawata wordo uza pa produci estadistica.

Durante e temporada aki, Aruba a mira varios festival di musica manera Sinbad’s Soul Music Festival, Festival de las Americas, Aruba Latin Music Festival, Aruba Music Festival (aki e tawata Presidente di e Comision di Festival) etc. y Theo a sigui asisti como e coordinador general hunto cu su team pa transporta e artistanan pero tambe pa transporte di prensa internacional.

Mester remarca cu e tempo ey prensa international cu tabata bishita nos isla tawata entre 30 pa 45 prensa internacional, pues tabata exigi un bon organisacion pa tin bon cobertura di prensa internacional over di Aruba.

Den e mesun aña como parti di e programa di ‘One Cool Summer’ A.T.A. a introduci varios evento nobo manera Copa Aruba Tennis y Aruba International Pro-Am Golf Tournament.

Na 2011, cu e privatisacion di A.T.A., Theo a duna su aporte na e rumbo nobo di e organizacion y a haya e funccion di Database Supervisor. E aña ey Aruba a procesa un total di 868,973 bishitante y un total di 599,973 bishitante crucero.

E ACTITUD DI ‘WE CAN DO IT!’

Theo no solamente a traha den Research, Planning y Database y e festivalnan di musica: Theo a yuda cu diferente dive shows y fam trips na Aruba y tambe a promove Aruba como un destino di dive pa varios aña na diferente dive shows den exterior entre otro na Merca.

Den su historia na Directie Toerisme el a asisti cu diferente produccion di propaganda pa publicacion den nos mercadonan y tambe show internacional di television. Theo a conta varios biaha con a logra e tempo ey pa diferencia Aruba di tal forma cu Aruba a bira e lider destinacion den Caribe, momentonan sigur historico cu a marca paso pa nos tur. Corda cu tempo ey no tawatin internet ni e aporte digital cu tin awo. Pues sigur un temporada yena di creatividad y un mentalidad y actitud di ‘We can do it!’.Theo y tur esnan cu e tempo ey tabata traha pa Toeristen Bureau a sa di resona e nomber di Aruba den turismo y a traha cu curason pa nos isla, un pasion cu semper a prevalece den e organisacion.

Despues di casi 40 aňa, y contando cu 6 Director di Turismo (Betty Arends, Rory Arends, Remigio Wever, Jan van Nes, Myrna Jansen-Feliciano y actualmente CEO Ronella Tjin Asjoe-Croes), Theo por wak bek riba un carera den turismo exitoso, den cual el a contribui grandemente cu su conocemento, su disciplina, su pasion y lealtad na su isla. Theo a traha duro pa su isla, a sacrifica hopi ora y tempo.

Theo semper ta y lo wordo recorda door di tur esnan cu a traha hunto cu n’e, como un persona cu bo por conta cu n’e, semper leal, cu semper a tuma su trabao na serio, y a sa di demostra su amalidad bibando e One happy island slogan di Aruba. Semper un team player manera ningun otro!

Theo MASHA DANKI pa e casi 40 aña di servicio y dedicacion na bienestar di Nos Turismo!

Comments

comments