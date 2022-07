Television nan den diferente area di Aruba tawata poni pa wak “AGT” America Got Talent pa asina por a wak un presentacion mahestuoso di nos mesun hende nan cual a keda sigui pa voto unanimo pa RCC Aruba continua pa siguiente tanda.

E no tawata facil dia di presentacion mirando cu tawata tin problema cu transportacion di e ekipo nan pero asina mes nan a logra y a sa di duna un bunita presentacion y logra demostra publico y hurado presente cu nan tin hopi talento y mas cu claro merece e voto nan pa bay e siguiente tanda, RCC Aruba tin diferente titulo cu nan a gana rond mundo por ehempel na China, Budapest

Ta asina cu e miembro nan di RCC Aruba no ta naci na Aruba tin di nan ta di Colombia y Cuba pero a hasi Aruba nan hogar mas cu 20 aña pasa, sigur ta bunita pa mira e amor cu nan tin pa Aruba y con nan ta scohe pa carga e nomber Aruba y su bandera unda cu nan bay y ta pa es motibo Aruba completo no mester ta orguyoso di nan so pero tambe apoya nan te na final y gradici nan pa carga Aruba den nan curason tur momento.

Pa tur cu a wak e programa na Aruba ayera nochi sigur tawata un momento di orguyo pa nan na momento cu por a wak den background un di e ekiponan cu Aruba su nomber skirbi den forma di grafiti riba un di e escenario internacional di mas grandi .