4 Nivel di flexibilisacion di 4 Mei te cu 14 Juni pa luganan cu por habri

Tin reglanan general cu ta aplicabel pa tur sector pa cuminsa flexibilisa, mester atene na e distanciamento social, mester atene na reglanan di higiena y mester haci segun reparticion di nivelnan. Prome Minister a menciona e reparticion den diferente nivel lo evalua cada biaha 14 dia, lo evalua esaki prome cu bay otro nivel y depende na esaki pa bay na e otro nivel y si esaki no ta asina positivo no por continua cu e otro nivel. Esaki ta relaciona cu e decreto ministerial cu nos ta emiti cada tres dia cu tin e informacion general riba kico ta e rekesitonan cu mester atene nan mes cune.Prome Minister Sra Evelyn Wever Croes a sigui menciona cu no ta tur sector nos por habri mesora, a reparti e schedule general di flexibilisacion den cuatro nivel, si habri tur cos pareu nos no tin e control.

Nivel 1 cu ta 4-17 Mei

Te cu maximo di 15 persona incl, personal

Nivel 2 cu ta 18-31 Mei

Te cu maximo di 50 persona, incl, personal

NIvel 3 cu ta 1 Juni – 14 Juni

Te cu max di 125 persona incl personal

Nivel 4 15 Juni en adelante

Lo wordo determina ainda

Lista No esencial ta habri: Nivel 1, 4 Mei pa 17 Mei maximo 15 persona

Tienda di Paña, Joyeria, Libreria, petshop etc

Truck di Cuminda

Museo y centro di arte

Ta habri tienda y oficina cu no ta riba e siguinete lista no-esencial y cu ta cera boluntariamente

Y construccion

E luganan cu no por habri ainda 4 di Mei enadelante ta:

Scol

Schipping mall, mercado

Bar, Night Club, restaurant,

Recreacion, excepcion museo y centro di arte

Salon di beyesa, barbero, sauna, message

Lotto

Asina e mandatario a informa diaranson anochi

Comments

comments