4 modelo special di “sea bunita sea bo mes” a sali ariba pantaya gigantesco na time square New York

Diasabra 19 di September 4 Modelo special di “Sea Bunita Sea Bo Mes” a sali ariba e pantaya gigantesco (billboard) na Time Square New York. Esaki a wordo estrena mientras cu miles di persona por a wak Shawndré Geerman, Regina Janga, Jaydrick Clement y Sara Mora Contreras durante e evenemento cu National Down Syndrome Society ( NDSS) a organisa riba Time Square na New York pa 2021. Anualmente NDSS ta recorda riba e “cariño special” cu personanan cu Down Syndrome ta influencia den nos Comunidad. Durante un presentacion riba e pantaya gigante (bilboard) ariba Time Square na New York, 500 persona cu ta consisti di mucha te cu adulto cu ta Down Syndrome a wordo presenta. E video mas bien ta un forma di recorda y contribui logronan y balor cu personanan cu Down Syndrome tin den nos comunidad. E meta di NDSS ta pa crea concientisacion, acceptacion y inclushon pa e personanan cu tin Down Syndrome. Diasabra hopi famia a bin for di tur skina di mundo y a topa na New York pa participa den diferente evento cu a wordo organisa pa NDSS. Debi na e “pandemia”, atrobe e encuentro tabata diferente. Despues di mustra e video riba Time Square tur participante a asisti na diferente evento virtual cu e organisashon a presenta. Tabata tin entre otro un ceremonia di apertura “virtual” di NYC buddy Walk, un fiesta pa entrega di premio. Tur esaki a wordo tansmiti vitualmente na mas cu 150 cuidad na merca y tambe den diferente parti na mundo caminda mas di 325 mil persona a conecta via di internet. Apesar di e crisis di pandemia NDSS toch a logra organisa e evento special aki unda Shawndré, Regina, Jaydrick y Sara di Aruba y tur otro persona cu Down Syndrome por a participa. Esaki sigur ta un tremendo logro pa nos dushi Isla Aruba.

