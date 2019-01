4 manera natural pa calma dolor di lomba

Pa alivia e dolor di lomba ta conviniente combina diferente metodonan cu e fin di obtene miho beneficio di cada un y asina acelera e proceso di sanacion.

Un di e malestarnan cu adultonan ta sufri di dje cu mayor frecuencia ta dolornan di lomba. Sea ta na e parti inferior, mei mei of ariba, esakinan por ta hopi intenso y constante. Sin embargo, loke mas problema ta causa ta dolornan na e parti abao di bo lomba. Ta calcula cu 80% di personanan adulto ta experimenta dolornan den e parti abao di e lomba, al menos un biaha den nan bida, buscando diferente forma di calma e dolor di lomba.

Door di esaki, e ta wordo considera un di e principal problemanan cu ta causa discapacidad na mundo, según e Asociacion Mericano di Quiropractico na Merca. Estadisticanan di e organismo ta señala cu mas di mita di e poblacion trahado di e pais aki ta keha di dolor di lomba anualmente. E situacion a ocasiona cu e personanan ta busca pa alivia e molesternan cu diferente metodo, incluyendo metodonan natural.



Principal causante di dolor di lomba

E parti abao di e lomba semper ta den gran tension, ya cu semper e ta hiba e peso di e zona superior. Den terminonan general, e peso di e aprti superior di e curpa ta wordo sosteni pa e columna vertebral (wes’i lomba), su vertebra apilador (un sin fin di wesonan chikito) y e disco cu ta compone e columna. E disconan aki ta funciona como un dempel pa evita cu e wesonan di e columna ta mishi uno cu otro. Sin embargo, cu edad, esakinan tin e tendencia di gasta of lesiona.

E desgaste aki ta bin cu tempo, door di e exceso di trabao of mal movimento. E ta provoca dolor of bo ta bira stijf temporalmente y, den algun caso, dolornan cronico cu ta afecta notoriamente e rutina diario of e bienestar di e persona.

E zona lumbar (parti abao di e lomba) ta esun cu ta wordo mas afecta segun tempo ta pasa. esaki por ta debi na diferente causanan:

• E persona su trabao ta pone cu e ta realisa actividadnan di hopi esfuerso cu ta implica movimento of posturanan incomodo.

• E persona afecta ta keda hopi sinta sin haci hopi movimento.

Metodonan natural pa calma dolor umbral

En todo caso, ta importante pa consulta cu’n dokter pa identifica cual ta e verdadero problema. Identifica e motibo di e dolor di lomba den un pashent ta dificil, a pesar di e tecnicanan y avancenan tecnologico cu ta existi actualmente. No obstante, e proceso ta necesario pa ricibi un tratamento adecua. Afortunadamente, cu algun metodo natural por evita e interupcion di e actividadnan diario y calma e dolor di lomba.

Di otro banda, bo mester realisa cu un bishita pa dokter pa ricibi un diagnostico ta hopi necesario. E tratamentonan aki mester wordo tuma como un alternativa pa e sintomanan y no como un resultado definitivo.

1. Calor y fríeu

Un terapia natural eficaz pa calma e dolor lumbar ta e aplicacion directo di friu y calor. E cambionan di temperatura na yuda reduci of promove e fluho di sanger den e zona afecta pa lesionnan of trabao pisa. Incluso e tension adkiri na mantene e postura pa un tempo largo.

• Por pone compress di awa friu, saconan di ijs of gel lora den un serbete directamente ariba e zona di dolor pa kita e inflamacion.

• Pa yuda e fluho di sanger, uza compress di awa lauw of baña cu awa lauw. Esaki ta relaja e musculonan y ta elimina e incomodidad.

2. Ajo (Garlic

Ajo por funciona como un remedi natural efectivo pa calma e dolor di lomba. Esaki ta debi cu e tin propiedadnan antiinflamatorio hopi efectivo, debi na su contenido di alicina. E forma mas senciyo di uz’e pa alivia e dolor ta di come curu. Tambe por uz’e como un analgesico. Pa esaki ta necesario pa palica un aceite a base di ajo.

Ingredientes

• 10 djente di ajo (garlic)

• 4 cuchara di azeta di coco (60 ml)

Preparacion

• Keinta e azeta den un planchi y agrega e djentenan di ajo. Lag’e cushina cu candela abao te ora cu nan haya un color bruin.

• Despues di esaki, col’e y warda e azeta den un boter di glas.

• E por wordo haci friu tambe, agregando e azeta y lag’e trek pa 5-10 dia.

3. Actividad fisico

Pa alivia e dolornan muscular y di lomba, ehercicio ta un bon terapia natural. Bo por cuminsa cu’n plan di bienestar pa alivia e dolornan lumbar unda cu ta inclui ehercicio diario. E ehercicionan lihero (manera rek, landa of cana) ta bon pa evita cu e zona ta bira stijf. E bida di keta sinta pa largo tempo ta afecta e musculonan cu ta wordo haya den e parti lumbar di e lomba (e parti mas abao). Cu e ehercicio esakinan ta wordo fortaleci y ta evita cu ta sufri mas lesion. Mientras mas fuerte nan ta, menos dolor lo bo haya.

4. Drumi

Cumpliendo adecuadamente cu e descanso fisico por ta e solucion pa hopi di nos problemanan di salud. ora di drumi e musculonan ta relaha. Ora cu e curpa ta relaha, e señalnan di dolor cu ta keda registra den e celebro ta baha un poco. E soño ta alivia e ansiedad, stress y e depresion asocia cu dolornan lumbar cronico. Personanan cu ta sufri di dolornan di lomba, generalmente, tambe tin problema pa drumi.

Durmiendo malo por haci e dolornan di lomba mas pio. Ta importante pa resolve ambos malesa pa evita un circulo vicioso cu por perhudica bo salud. Den cualkier caso, ta necesario pa busca atencion medico profesional.

Comments

comments