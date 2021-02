4 caso mas di e variante di Reino Uni a keda identifica na Aruba

Crisis Team di Gobierno ta informa cu for di RIVM Hulanda a drenta informacion cu a identifica 4 caso mas di e variante di Reino Uni di Covid-19 Corona virus na Aruba. DVG recientemente a manda un di 6 lote di test cu ta consisti di 31 caso positivo di Covid-19. Despues cu expertonan a analisa e casonan aki den laboratorio na Hulanda, a identifica e 4 casonan aki di e variante di Reino Uni. Tin dos lote mas di test cu wordo manda pero te ainda no a haya nan resultado. Asina cu e resultado drenta, Crisis Team lo informa nos comunidad. Den total awor tin 14 caso positivo di e variante di Reino Uni cu a keda identifica na Aruba. Pesey mes ta urgi tur hende pa sigui cumpli cu e reglanan di higiena y distanciamento social, tambe registra si ainda bo no a registra pa haya e vacuna. Ta hunto so nos por vence e pandemia pa Aruba por recupera y progresa.

