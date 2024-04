Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber Myon Bislik.(37), kende ta wordo haya culpabel di intento di asesinato di su tata G.B.

MAS NOTICIA por a compronde cu tanto Fiscal como Hues ta haya M.B. culpabel di a purba asesina su tata G.B. door di dal e tata diferente biaha cu un baranca na su cara y cabez. Hues a confirma e exigencia di Fiscal cu ta 4 aña di prison.

ACUSADO TA NENGA DI A DAL SU TATA CU BARANCA

Fiscal a acusa M.B. cu riba 16 Januari 2024, el a dal su tata G.B. cu un baranca na su cara y cabez. Door di esaki, e tata G.B. a sufri fractura na su wowo.

Segun M.B., e no a dal G.B. cu baranca sino cu mokete. Hues a bisa cu Polis a bay Caya Butishi na San Nicolas y a mira un dama sali cu un baranca for den e cas y pone esaki riba un mesa. E agentenan di Polis a constata cu den cushina, tabatin un plas di sanger. Den camber, e agentenan a mira un homber tur na sanger. E dama S. a sali cu e baranca. Sgun e relato di Polis, e baranca ta skerpi y basta grandi. Na porta di e camber nan a mira cu tin un marca di sanger, manera cu e victima lo a dal cu su cabez na e porta. E victima homber G.B. tabatin un corta grandi na su cabez y su wowonan ta blauw, orea blauw, mordi na schouder, rasca riba lomba. A pidi ambulance pa busca G.B. hiba hospital, caminda el a keda interna pa tratamento. A base di declaracion di M.B., Polis a haci investigacion pero no a haya nada manera vinager cu segun M.B., su tata lo a tira riba dje.

E dama S. a declara cu e ta keda na cas pa cuida y anochi e ta bay cas. G.B. tabata keda eynan. A tende un auto a yega y un hende tabata trek na e porta. Ora nan a bay wak ta kende lo ta trek na e porta, nan a topa cu e yiu di G.B., M.B. den cas. El a kibra e palo di e porta y drenta. Ora G.B. a mira M.B., el a bisa cu e ta yama Polis. M.B. a bira hopi agresivo y a coy un baranca y dal G.B. diferente biaha cu esaki. Despues M.B. a sali bay y G.B. cu dificultad a bay den camber. Polis a bay papia cu G.B. na hospital caminda el a bisa cu su yiu a dal’e sin ningun motibo. G.B. a bisa cu door di e maltrato severo, e tin cu bay Colombia pa opera su wowonan y cabez. Polis a ripara cu apenas G.B. por papia. E no por wak bon mas y no ta pensa bon. Segun G.B., M.B. a dal’e 4 biaha cu e baranca na su cabez. El a pidi Polis pa prohibi M.B. bin den su cercania.

TATA A SUFRI HERIDANAN SEVERO

Hues a bisa cu segun e raport medico, G.B. a sufri sla severo na cabez y cu mester lant’e cada 2 ora, ora e drumi. Dokter a constata cu G.B. a sufri fractura na su cashi di wowo robez y mester bay Colombia pa operacion. Tambe cu G.B. a sufri trauma na cabez y cu su schouder a wordo saca for di lugar. Tambe cu G.B. a sufri diferente herida na cabez y cara cu mester a wordo cosi.

YIU A BATI SU TATA FORMAL

Segun e acusado M.B., su tata G.B. tabata papia malo di dje. Segun M.B. serca su omo el a lesa e mensahenan cu su tata a manda pa e omo. M.B. a sali for di Rancho, coy bus bay te San Nicolas pa reclama su tata.

Segun M.B., ora el a hinca su cabez via porta, G.B. a tira vinager riba su cara. Hues a bisa cu Polis no a haya nada. Segun M.B., e dama S. lo a haci limpi. El a bisa Hues cu su cara tabata pica y su wowonan tambe. Door cu e no tin carchi di AZV, e no kier a bay Insam. M.B. a bisa cu despues cu G.B. a benta vinager riba dje, el a cay abao y G.B. a bay riba dje y chok’e. Segun M.B., el a tene su tata y ora el a por a hala rosea bon, el a cuminsa bati su tata den cara y a mord’e. Hues a puntra M.B., con su tata a sufri tur e heridanan si segun M.B. e no a usa baranca. Segun M.B. hopi biaha el a pusha su tata y su tata a dal su cara na muraya y mesa. El a para riba di no a dal su tata cu baranca. El a bisa cu door cu a tira vinager riba su cara, e no por a mira su tata y tampoco si e tabata sangra. Ta despues Polis a mustr’e potret.

Hues a bisa cu aña pasa M.B. condena na 1 luna di prison pa a maltrata un dama. Apesar di esaki, tog el a bay maltrata su tata B. El a bin Aruba anja pasa for di Bonaire, unda e ta biba.

PSYCOLOGO TA RECOMENDA TRATAMENTO

Hues a bisa cu segun e raport di Reclasering, e chens ta existi cu M.B. lo por bolbe haci mesun cos. Psycologo ta mustra cu M.B. tin rabia pasobra su tata G.B. a gaña. El a bisa cu antes G.B. tabata maltrata M.B. hopi. Psycologo ta haya cu M.B. no ta confronta su problema. Na opinion di psycologo, M.B. tin problema di stress di cosnan cu el a pasa aden tempo e tabata chikito. El a dicidi di bay for di Aruba tempo e tabatin 19 aña pa sali for di problema. Psycologo no ta constta cu M.B. tin problema mental pero si “post traumatis stress stornis”. Ora e tin rabia e no por pensa bon. Psycologo ta haya cu M.B. ta responsabel pa su actonan. El a bisa cu si M.B. no haya guia, e chens tey cu e lo bolbe ripiti maltrato severo. Psycologo ta haya cu M.B. mester di guia intensivo di Reclaserin y tratamento di psycologo.

FISCAL

Fiscal a bisa cu e ta haya M.B. culpable di a maltrata su tata G.B. severamente. E ta haya cu M.B. ta bisa cu e no a dal su tata cu baranca, pero e heridanan ta mustra otro. Na opinion di Fiscal, e heridanan ta mustra cu ta un baranca M.B. a usa. Fiscal a bisa cu cabez di hende ta un organo vital. Door di dal e forma aki, por a ocasiona morto. M.B. a bisa cu e ta odia su tata y a subi un bus for di Rancho pa bay te San Nicolas. Fiscal ta haya cu tur esaki ta mustra riba intento di asesinato. El a bisa Hues cu si Hues no ta haya proba intento di asesinato, Fiscal ta haya cu tin suficiente indicacion di maltrato severo. M.B. ta bisa cu su tata a tira vinager den su cara y su tata tabata choca y pesey a maltrata su tata. Fiscal no ta haya cu aki cu por papia cu M.B. a actua den defensa propio. Segun Fiscal, ta M.B. tabata bati na e cas y a drenta den e cas caba ora cu e tata G.B. a bay den cas. Fiscal a bisa cu no a mira ningun rasca na garganta di M.B. cu ta mustra cu el a wordo choca. No a haya nada di vinager riba suela. Fiscal a bisa cu e no ta kere storia di M.B. E ta haya cu M.B. por a haci hopi cos y no maltrata su tata di e forma aki. Fiscal a menciona e caso di e agente di Polis cu a wordo mata pa un persona cu baranca. Cu esaki e kier mustra e seriedad di maltrato. Fiscal a remarca cu no a scucha M.B. ningun momento bisa cu e ta arepenti of duele di loke el a haci. Fiscal a exigi 4 aña di prison di cual 1 aña ta condicional cu 3 aña prueba y cu condicion cu M.B. ta cay bou guia di Reclasering. Tambe Fiscal a pidi Hues pa prohibi M.B. tin contacto cu su tabata G.B. durante e tempo di prueba.

ABOGADO

Mr. Maldonado a bisa Hues cu M.B. a haya vinager den cara. E abogado a mustra cu for di momento cu a interoga M.B. el a bisa esey. El a bisa Hues cu ora el a bay bishita M.B. na warda di Polis, el a mira full M.B. su cara cu manchanan di kima. E abogado a bisa cu lamentable, cu apesar cu a pidi pa saca potret, Polis no a saca potret. E abogado ta haya cu ta creibel cu M.B. a wordo tira cu vinager den su cara. E abogado a sigui bisa cu M.B. a core 45 minuut den bus y no ta manera Fiscal ta pinta cu e lo tabata pensa con ta bay bati e tata. E abogado a bisa Hues cu M.B. tabata pensa con e ta papia cu su tata. Pa loke ta e baranca, na opinion di e abogado, no tabatin mancha di sanger riba dje. Abogado mr. Maldonado a bisa Hues cu e baranca tabata basta grandi cu bo no ta tene den un man. E ta haya cu si M.B. a dal G.B. cu e baranca den cara, mester tabatin cuero di cara y sanger riba e baranca. E ta haya e parti di baranca straño. E abogado a bisa cu ta berdad cu M.B. a maltrata su tata G.B. y esaki door cu G.B. a tira vinager riba su cara. M.B. a rabia y cos a bay for di man. E abogado ta haya cu aki por papia di a actua den defensa propio. E abogado ta duda cu M.B. a usa baranca pa maltrata su tata. E no ta haya cu por papia di intento di asesinato. E abogado a pidi Hues pa declara M.B. liber di intento di asesinato. E ta haya cu M.B. a maltrata su tata pero a actua den defensa propio. Pesey e abogado a pidi Hues pa condena M.B. pero no dun’e castigo.

HUES TA HAYA ACUSADO CULPABEL

Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu M.B. a purba asesina su tata G.B. Hues a mustra cu M.B. tabata bati na e cas y a kibra pida palo di porta y drenta den e cas.

NO TIN DEFENSA PROPIO

Hues a mustra cu Tanto G.B. y e dama S. a bisa cu M.B. a dal cu G.B. cu un baranca. Polis a mira S. sali cu e baranca pone pafor. Hues a rechaza ponencia di defensa propio. Hues a sigui bisa cu no tin prueba cu realmente a tira vinager riba cara di M.B. Polis no a mira nada di vinager benta abao. Na opinion di Hues, tur hende sa cu si bo dal un hende cu baranca na cabez, e persona por muri. Hues a bisa cu e ta haya cu M.B. mester haya tratamento y pesey ta haya e castigo exigi pa Fiscal na su lugar. Hues a condena M.B. na 4 aña di prison di cual 1 aña ta condicional. E 1 aña condicional ta mara na 3 aña di prueba caminda durante e tempo di prueba M.B. cay bou supervision di Reclasering. Hues tambe a prohibi M.B. pa bay den cercania di su tata.