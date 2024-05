Procurador General a baha pisa riba tur e 7 acusadonan cu a apela nan sentencia den caso Avesturz.

Pa Benny Sevinger PG a exigi 4 aña di prison y 8 aña cu Sevinger no por ta den Gobierno

Pa Sussebeek PG a exigi 3 aña di prison y pa e 2.4 Miyon florin den un banco na Curacao keda confisca

Pa Arends PG a exigi 3 aña di prison, 25 mil florin di boet y si no paga 195 dia sera

Pa Nuñez, Werleman y Mansur: 2 aña di prison di cual 1 aña ta condicional cu 3 aña di prueba. 25 mil florin di boet pa cada un of 195 dia sera.

Pa Harms PG a exigi 180 dia di trabao pa comunidad y 15 mil florin di boet.