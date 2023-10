F.A.D.A. (Fundacion Anti Droga Aruba) cu su oficina situa na Camapanastraat 5, Tarabana a wordo funda pa un grupo di mayornan cu tabata hopi preocupa cu e situacion peligroso di adiccion den comienso di e decada di 80. Nan a tuma e iniciativa di cuminsa cu e proceso pa un fundacion cu e meta pa preveni e uzo y abuso di droga na Aruba. E necesidad tabata pa informa y conscientisa e pueblo di Aruba tocante e problemanan cu uzo y abuso di droga ta trece cu ne. A enfoca riba hoben como tambe adulto.

Tabata trata di 3 representante di e mayornan aki cu a presenta na notario pa firma e statuto riba e fecha di 16 oktober 1984. Pues FADA ta cumpli riba 16 oktober 2023, 39 aña di existencia brindando servicio na henter e comunidad di Aruba.

Manera ta conoci e uzo di droga ta un problema cu mundialmente ta wordo combati y ta keda un menasa grandi pa e isla di Aruba tambe. E problema di abuso di alcohol y uzo di droganan ilegal ta un problema serio cu ta bin dilanti entre hoben y adulto, no tin un edad specifico cu hobennan ta cuminsa experimenta y uza sea droga of alcohol. Esaki ta motibo suficiente pa Fundacion Anti Droga Aruba sigui traha na bienestar di e pueblo di Aruba pa tur hoben ta bon na altura cu informacion correcto y actualisa. Informacion cu ta wordo brinda ta adapta for di e edad di 4 aña y cada grupo ta ricibi informacion na su nivel.

“Preveni ta miho cu lamenta” ta un dicho conoci na Papiamento. F.A.D.A. ta traha incansablemente den e parti di prevencion di entre otro adiccion riba diferente topico. E no ta un tarea facil mirando cu nos ta un isla turistico cu yen entretenimento y semper tin actividadnan social caminda cu consumo di alcohol ta forma parti di mayoria festividad of celebracion. Tambe cu aunke ta conscientisa constantemente den diferente forma ta keda e responsabilidad di cada persona pa su decision y conducta na momento di consumo di alcohol of uzo di substancianan legal y illegal.

Durante su existencia e fundacion a sigui expande su servicionan y enfoca ariba otro formanan di adiccion manera gamblemento y despues cu e introduccion di technologia a agrega video gaming y social media/telefoon na su lista di temanan. Na 2021 F.A.D.A. a haya un tarea mas den cuadro di prevencion y e topico di Salud Mental a conoce su entrada dentro di e cuadro di servicionanan di F.A.D.A. Tin programa cu ta ser brinda den scol preparatorio, primario y secundario cu tin como meta pa duna herment y enfoka riba e karakter pa prepara e muchanan of hoben pa situacionnan cu nan lo por topa cu ne. Corda un persona cu ta ofrece un otro droga, no por ta un amigo di berdad, mirando tur e daño cu esaki ta haci na salud ta uno grandi.

F.A.D.A. tin un team dinamico di trahadornan balente, cu pasion, dedicacion y amor pa e labornan cu diariamente ta wordo eherce. F.A.D.A. manera tur otro fundacion ta wordo dirigi pa un Directiva y conhuntamente cu e personal di e organisacion ta percura pa semper tin servicio continuo di calidad halto na nos comunidad di Aruba.

F.A.D.A ta brinda diferente charla y programanan cu e enfasis ariba uzo y abuso di alcohol, droga, video gaming, gamblemento y informacion tocante salud mental. Tin charla pa muchanan di 4 – 12 aña, hoben nan 13 – 25 aña, mayor/adulto, docente/educador y compania/profesionalnan. F.A.D.A. den transcurso di añanan ta duna anualmente un promedio di mas cu 240 charla y asina ta yega na mayoria mucha y hoben cu ta atende scol sea preparatorio, primario of secundario. Tambe ta duna anualmente un promedio di mas cu 50 entrevista via radio, t.v., podcast, personal of via media social. Den 2022 a duna charla y informacion na rond di 5500 persona. Desde 1 oktober 2023 F.A.D.A. a conoce cambio di director den persona di sr. Rhomyko Winklaar cu a tuma e reto di maneha e fundacion.

Di parti di directiva, staff & personal, F.A.D.A. kier gradici henter pueblo di Aruba pa e confiansa brinda durante e prome 39 aña di existencia y ta premira cu e organisacion ta keda un partner strategico pa otro organisacion, instituto y gruponan di interes pa cu bienestar di nos pais. Un danki di curazon na henter comunidad y un danki na prensa di Aruba pa nan colaboracion durante tur e añanan pa informa y conscientisa pueblo cu informacion di balor agrega pa cu conscientisacion. Tambe palabranan di gradicimento na tur persona cu di un otro forma tabata parti di e organisacion den forma di trahador of como boluntario den directiva.

Pa mas informacion tocante informacion y servicio di F.A.D.A. por tuma contacto cu number telefonico 5832999 of manda un What’s App na 5644516. Pa keda bon informa bishita e facebook, web of Instagram page di F.A.D.A. Corda un bitter di mas por stroba bo di yega cas!