Aruba Airport Authority N.V., conoci como AUA Airport ta masha orguyoso di anuncia vuelonan adicional pa y for di Aruba. Despues di bastante negosacion, deliberacion y preparacion, Aruba a logra convence Avianca pa amplia nan frecuencia pa Aruba, bulando directamente for di y pa Medellin, Colombia. E adkisicion di e ruta nobo aki ta fortalece e conexion cultural y economico entre Aruba y Colombia.

Tabata na fin di januari di e aña aki cu gerencia di Avianca a anuncia na ehecutivonan di Aruba Airport Authority, Aruba Tourism Authority y na Ministerio di Turismo di Aruba cu nan lo añadi cuater vuelo mas pa siman. Esaki despues di haci movecionnan den nan iterinario y agenda di avionnan, pa aloca extra avion pa por sirbi e mercado di Aruba, conoci pa ta un mercado madura y creciendo.



E prome vuelo di Medellin a yega Aruba diadomingo ultimo y asina lo sigui cuater biaha pa siman. E Rubiano ta encanta cu Medellin, mientras cu e Paisanan tambe gusta bishita Aruba pa pasa vakantie.Esfuerso exitosoCada biaha cu celebra un ruta nobo asina, ta nifica por lo menos dos aña di negosacionnan intenso pa por logra. Mester semper tene na cuenta cu ningun aerolinea tin flota suficiente, despues di pandemia, pues ta un reto di kita un ruta cu no ta exitoso of rendabel pa habri un otro. Pa nos como destinacion, ta nifica cu no solamente mester logra ruta nobo pero mester mantene tambe, door di sigui sosten’e y promov’e pa e keda bula yen, sino masha lihe e aeroliinea por scoge pa haci cambio. Pero den e caso aki, Avianca a reconoce e balor di Aruba y a haci cambio den su itinerario y inclui Aruba den cuater vuelo adicional.“Nos ta feliz”“Nos ta feliz di celebra e vuelo adicional aki cu Avianca. Nos ta masha satisfecho cu e forma profesional y consistente den cual nos ta mantene combersacionnan cu e aerolinea Colombiano, cu ta fiel na Aruba pa hopi decada caba. Avianca ta un di e aerolineanan cu mas aña ta bulando Aruba consistentemente, pa cual nos ta hopi gradici”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive na Aruba Airport Authority, a duna di conoce. “Mas capacidad di stoel ta traduci den mas huesped pa yena e cambernan di hotel existente y esunnan nobo cu ta habri e aña aki ainda.”Ban sigui crece hunto“Awe nos ta celebra un momento di orguyo cu e vuelo inaugural di Avianca cu ruta MED-AUA. Un aerolinea cu a conta cu exito pa Aruba den aña 2023, representando 40% di e bishitantenan cu ta bini for di e mercado di Latino America. Nos tin confiansa cu e conexion adicional aki lo realisa mas crecemento y exito. Nos ta mira dilanti na e beneficionan continuo cu e asociacion aki lo trece cu ne pa nos comunidad, nos bishitante y mas”, asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority a bisa.Di dos gatewayEsaki ta bira e di dos gateway di Avianca pa Colombia, basa riba e ruta existente di Bogotá-Aruba. Ademas di e ruta Medellin cu Avianca, ta complementa Wingo su oferta actual, dunando e biahero mas opcion y flexibilidad. Sin duda, e ruta nobo y directo aki for di Medellin lo ta un impulso pa nos turismo mirando cu e ta facilita e turistanan Colombiano como tambe esnan den cercania di Colombia pa yega Aruba.

En total lo añadi no menos cu cuater vuelo adicional pa siman, cu lo ta riba dialuna, diaranson, diabierna y diadomingo. E orarionan ta combiniente y den un rato bo ta na Medellin. Y for di eynan bo por sea disfruta di e ciudad ey mes of sigui pa otronan, cu ta conecta facilmente y combinientemente den e vuelonan cu e aerolinea ta ofrece.

Detaye di vuelo

E ruta Medellin-Aruba lo ta operacion durante cuater biaha pa siman riba dialuna, diaranson, diabierna y diadomingo, cuminsando desde 2 di juni 2024. Tin posibilidad pa book ticket riba Avianca su website: https://www.avianca.com/en/ of cerca bo agente di biahe preferi.



Tocante Medellin

Medellin, den e curason di Colombia, ta birando un hub pa e biaheronan cu ta en busca di conexion rond di henter Latino America y Caribe. Cu su cultura excitante, paisahe impresionante y infrastructura den crecemento, Medellin ta fungi como un punto fundamental pa e iniciativanan di expansion di Avianca, fomentando un miho conexion den henter e region.

Ruta existente pero creciendo enormemente

Ya caba e ruta for di Medellin pa Aruba ta den operacion for di algun tempo caba. Actualmente e unico aerolinea sirbiendo e mercado ofreciendo vuelo directo ta Wingo, cu ta bula cuater biaha pa siman pa y for di Medellin pa Aruba cu su avion marca Boeing modelo 737-800 cu un capacidad di 186 stoel. Wingo ta bula riba dialuna, diamars, diaranson y diasabra durante e lunanan ocupa. Durante lunanan normal nan ta bula dos biaha pa siman, cu ta riba diaranson y diasabra. E vuelo nobo aki ta un oportunidad pa tanto famia y amigo por topa otro, considerando e poblacion grandi di comunidad Latino Americano aki na Aruba.

Medellin por conecta bo facil

Asina bo yega Medellin for di Aruba, bo tin un variacion amplio di otro destinacionnan cu Avianca por hiba bo den Colombia mes. Pensa riba Barranquilla, Bucaramanga, Bogota, Cali, Cartagena, Cucuta, Monteria, Pereira, Riohacha y Santa Marta.

Pero tambe tin un lista di opcionnan internacional unda tambe Avianca por conecta bo, manera: Cancun (Mexico), Guayaquil (Ecuador), New York (USA), Madrid (Spaña), Orlando (USA), Mexico City (Mexico), Miami (USA), Punta Cana (Republica Dominicana), San Jose (Costa Rica) y Quito (Ecuador).

Avianca den cifra:

Avianca t’e aerolinea mas grandi pa Aruba pa loke ta e region di Latino America. T’e di cinco aerolinea mas grandi pa aeropuerto di Aruba. Nan ta opera 10 vuelo semanal for di Bogota y tin un participacion di mercado di 37% den e capacidad di asiento desde Latino America pa Aruba. Cu e vuelo nobo, e cantidad di vuelo lo subi te na 14 pa siman. Esaki ta haci Aruba e destinacion cu mas vuelo semanal for di Avianca, compara cu tur otro isla den Caribe.

E pasahero di Avianca

Avianca y Aruba tin un conexion organico cu ta haci cu e ruta aki ta frecuente y sostenibel. Avianca tin un profiel di trafico hopi unico. Tin cuater diferente tipo di pasahero: (1) Colombiano di origen cu ta biba riba e isla y ta biaha pa Colombia pa bishita nan famia. (2) Local cu ta biaha pa Colombia pa motibo medico (Turismo Medico), (3) Pasahero Colombiano cu ta bin Aruba pa turismo y (4) Pasahero cu ta haci conexion na Bogota desde e region. Esaki tambe ta un base solido p’e ruta di Medellin.

Tocante Avianca

Avianca, un aerolinea lider den Latino America, ta dedica na facilita experiencia di biahe senciyo pa e pasaheronan na Colombia, Sur America y mas. Avianca ta e aerolinea di mas grandi di Colombia. E ta e aerolinea cu ta carga e bandera di Colombia desde 5 di december di aña 1919. Su flota ta conta cu un total di 124 avion entre nan Airbus A319, Airbus A320 y Boeing 787-8. E modelo A319 y A320 di mas bieu lo conoce un reemplaso door di A320neo y A321neo entre aña 2025 y 2031. Avianca ta bula pa un total di 114 destinacion. Cu un compromiso di experencia den servicio y conexion, Avianca ta sigui innova y amplia su red di ruta, solidificando su posicion como operador di confiansa ainda mas den e region.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 79% ta di Merca y Canada, 14% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport