Rapport Estadistica April 2024: April ta sigui mira crecemento

Turismo di Crucero ta mira Aumento den Patronchi di Gasto den 2023



Den 2023, A.T.A. a encuesta 2345 bishitante di Cruise na e Visitor Center di A.T.A. cu actualmente ta situa na APA. Di e 2345 encuestado, 72% di e bishitantenan aki a indica di a keda riba e isla entre 1 pa 6 ora. Durante cu tabata riba e isla, a conta cu un averahe di patronchi di gasto di $172.50 pa persona, esaki ta un crecemento di 111% si compara e estudio cumpli na 2018, unda e averahe di patronchi di gasto tabata $81.70 pa persona. Ta di agrega cu 30% di e bishitantenan aki tin un entrada anual ‘Household Income’ di riba $100.000, dentro di cual 6% di esaki tin un entrada di riba $200.000. Pa mas informacion bishita http://www.ata.aw pa e estudio completo di Cruise Spend 2023.A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balans entre cuater pilar cu ta e ‘Calidad di Bida di e residente’, ‘Calidad di Experiencia di e Bishitante’, Proteccion y Preservacion di Naturalesa & Medio Ambiente, y Contribucion Economico di e Sector Turistico’.

E meta ta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balans menciona, y logra aumenta e entrada proporcionalmente mas cu e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga tambe ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A. di diferente manera.

VOLUMEN (“STAYOVER”) TA CRECE CU 19.2% DEN APRIL 2024 COMPARA CU APRIL 2023

E demanda pa Aruba ta sigui ta sumamente fuerte! Y ta sigui surpasa expectativa. Conforme e demanda por bai mira tambe cu e aerolineanan lo sigui expande capacidad y asina permitiendo nos captura e demanda. Te cu april 2024, Aruba a ricibi un total di 121,215 bishitante “stayover”, esaki ta un crecemento di 9.7%, compara cu te cu april 2023, unda a ricibi 110,476 bishitante “stayover”.

AVERAHE DI PATRONCHI DI GASTO PA CADA BISHITANTE STAYOVER DEN 2023

Visa Credit card su averahe den gasto pa cada cardholder a yega na un suma di $690 den 2023. Si mira entrada general di VISA por nota un crecemento di 13.8% compara cu aña 2022.

MERCADONAN Y CATEGORIANAN DI ACOMODACION

Den april 2024, 82.6% di e total di e bishitantenan “stayover” pa Aruba a bishita for di Norte America, 4.6% a bishita for di Europa, 10.5% a bishita for di Latino America y 2.3% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Mirando e categorianan di acomodacion, den april 2024 27.3% di bishitante a keda den hotelnan European Plan, 15.1% a keda den hotelnan All-Inclusive, 23.7% a keda den Timeshare, y 33.9% a keda den otro tipo di acomodacion, conoci tambe como short-term vacation rentals (STVR).

SHORT-TERM VACATION RENTALS

A.T.A. tin acceso na un plataforma unda por wak e cantidad di cas, apartamento y villas cu ta wordo uza como vacation rentals como tambe e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera. Den 2023, segun un estudio, A.T.A. a logra actualisa inventario di Condominiums existente y condominiums cu actualmente ta na caminda pa realisacion, y lista actualisa di lugar di estadia cu no ta un hotel pero cu si ta disponibel na e turista cu ta keda na Aruba pa un corto tempo.

Si compara april 2024 cu april 2023 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a subi cu 9 punto di porcentahe, for di un averahe di 48% na april 2023 pa un averahe di 57% na april 2024.

Den caso di entrada, si compara april 2023 cu april 2024 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 26.9%.



Te cu april 2024, Aruba a ricibi un total di 503,938 bishitante “stayover”, esaki ta un crecemento di 19.2% compara te cu april 2023, unda a ricibi 422,835 bishitante “stayover”. Ora ta yega na lider den mercado, te cu april 2024, 82.3% di e bishitantenan ta di Norte America, 4.7% ta di Europa, 10.8% ta di Latino America, y 2.2% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Bishita www.ata.aw pa ricibi A.T.A. su ‘Statistical Monthly Report’ tur luna. Pa mas informacion of pregunta por contacta Melanie Kelly na [email protected]