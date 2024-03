Awe, diadomingo, 10 di maart lo tuma luga e di 96 edicion di e Premionan Oscar den Dolby Theatre di Los Angeles. Ta trata di e premionan mas importante di cine, otorga p’e Academia di Arte y Ciencia Cinematografico di Hollywood.



Ki ora y unda por mira esakiE tapijt cora di Oscar lo cuminsa mey ora prome cu e ceremonia, pa 7’or di anochi y lo wordo transmiti live pa Latino America pa TNT Series y MAX (antes conoci como HBO), manera e webpage mes di Oscar.

Ken lo t’e presentado?

E ceremonia lo wordo conduci un biaha mas p’e comediante Jimmy Kimmel, cu ya a haci e edicionnan anterior di 2017, 2018 y 2023.

A lo largo di e anochi, varios figura di musica y cine lo t’ey presente, manera Bad Bunny, Ryan Gosling, Ariana Grande, Emily Blunt, Chris Hemsworth, Dwaye Johnson, Michael Keaton, Jennifer Lawrence, entre otro.



E faboritonanE aña aki, cuater pelicula t’esunnan cu tin e mayor cantidad di candidatura: Oppenheimer, dirigi pa Christopher Nolan, cu 13 nominacion, Poor Things di Yorgos Lanthimos, cu 11 nominacion, sigui pa Killer of the Flower Moon di Maritn Scorsese cu 10 nominacion y Barbie di Greta Gerwig cu 8 nominacion.E cuater peliculanan lo competi den e categoria di Miho Pelicula, banda di “Ficcion Americana”, “Anatomy of a Fall”, “The Holdovers”, “Maestro”, “The Zone of Interest” y “Past Lives.” E pronosticonan di e casnan di apuesta riba e posibel ganadonan te asina leu parce ta predecibel, ya cu ta spera cu Christopher Nolan y “Oppenheimer:” triunfa den casi tur e categorianan, segun e website specialisa GoldDerby, cu ta acumula pronostico di e expertonan.

Representacion Spaño y Chileno

Naturalmente “La Sociedad de la Nieve”, e pelicula Spaño cu ta relata e tragedia aereo di Los Andes y ta conta cu participacion di actor Argentino y Uruguayo, a obtene e candidaturanan na Miho Pelicula Internacional y e Miho Makiyahe y Peinado.



Mientrastanto, e film Chileno di black comedy y teror “El Conde” a wordo considera den e categoria di Miho Cinematografia.

Curiosidad y record

E aña aki t’e prome biaha cu den e categoria di Miho Pelicula dirigi pa hende muhe lo competi: “Barbie” di Greta Gerwig, “Anatomy of a Fall” di Justine Triet y “Past Lives” di Celine Song.

E contendientenan di e aña aki ta conta cu varios nominado p’e actuacion pa prome biaha, manera Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks ( ‘The Color Purple’ ), Sterling K. Brown (‘American Fiction’), Colman Domingo (‘Rustin’), America Ferrera (‘Barbie’) y Lily Gladstone (‘Killer of the Flower Moon’), entre otro.

Den e edicion aki tambe Gladstone lo pasa pa historia, p’e ta e prome actriz nativo Americano nomina pa un estatua y Martin Scorsese, kende cu 10 candidatura ta actualmente e director di cine bibo mas nomina, superando Steven Spielberg.

Fuera di esey, Robert de Niro, cu su nominacion na Miho Actor di Reparto den e pelicula di Scorsese, a establece un marca nobo di mayor tempo entre prome y ultimo candidatura na un Oscar, ya cu su di dos nominacion ta yega 49 aña despues di e prome, na 1975, pa su interpretacion den “The Godfather II” y cu finalmente a bal e un estatua.