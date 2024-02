Cu un ekipo di 50 persona entre e miembronan di A.T.A. (Aruba Tourism Authority), e hotelnan, e touroperatornan, Aruba Convention Bureau (ACB), DMC (Destination Management Company) y Aeropuerto di Aruba Reina Beatrix (AAA), nos isla ta comparti cada un di e strategianan cu lo implementa durante 2024 pa atrae turista nobo.



Prome cu e participacion na ANATO, oficina di Turismo di Aruba tabata parti di e buelta di negoshi Pre-Anato, na Medellin, den compania di Eagle Hotel Aruba, caminda a duna entrenamento tocante destino, strategia comercial 2024 y rekisito di entrada.Aruba a lansa su strategia global ‘El Efecto Aruba’, cu ta basa riba tur loke cada local ta transmiti, cada luga y cada experiencia cu e bishitante ta biba na Aruba y cu ta dura den tempo.

Fuera di esey, e aña aki Aruba lo busca pa mantene e mesun cantidad di turista Colombiano cu el a atrae durante 2023, siendo e aña record, logrando e yegada di alrededor di 50 mil pasahero. P’e edicion aki di Anato, “La Isla Feliz” ta busca pa impulsa e destino door di actualisa e producto rond di e experiencianan autentico, personalisa y mehora e oportunidad di gasto cu mas enfoke riba bienestar, medio ambiente y gastronomia.

Pa aña 2024 Aruba tin como meta pa yega na un total di 50 mil pasahero Colombiano, es decir mantene e mesun cantidad cu a obtene na aña 2023, e aña cu mas pasahero a atrae for di e pais aki, loke ta demostra cu nos ta kere den Colombia y ta confia den e industria turistico. Ademas, e rutanan nobo cu ta conecta Colombia cu Aruba tambe a permiti cu a yega na e cifra aki. Di un otro banda, na nivel Latino Americano, ta spera di crece cu 28% compara cu aña 2023. Lo mantene e mesun inversion di mercadeo similar pa e mercado Colombiano na aña 2023 cu hopi enfoke riba promocion y posicionamento di marca.

Aruba lo sigui fortalece nos relacion cu diferente aliado (aerolinea, tour operator, mayorista, agencia di biahe, medio di comunicacion y influencer) pa haci e destino conoci, p’e biaheronan Colombiano y Latino Americano por scoge y biba un experiencia di gran categoria na Aruba.

E mercado clave di Latino America, ta conta cu un demanda halto di e Colombiano pa bishita Aruba y na mes momento ta dispone di un cantidad di asiento y aerolinea pa yega n’e Isla Feliz. P’e motibo aki ta anima e biaheronan Colombiano pa scoge Aruba como nan siguiente destinacion pa bishita den famia, grupo di amigo, pareha of nan so. Na otro banda, a probecha presencia di e marca durante henter aña cu un strategia global cu lo ta semper activo, ‘E Efecto Aruba’ pa posiciona e destino como un isla unda tur hende ta feliz.

El Efecto Aruba

El Efecto Aruba’, ta un campaña global cu ta busca enfoca comunicacion, den cua bishita Aruba no solamente pa bay vakantie of pasa un bon momento, pero ta trata di laga un sensacion positivo cu ta dura pa hopi tempo. E transmision di ‘El Efecto Aruba’ ta cuminsa cu e caracteristica mas atractivo di e isla: e beach cu santo blanco infinito y awa cristalino, un dia na beach ta un dia bon probecha, tuma solo y yena cu e calor di Aruba cu bo mester tanto p’e biahe bek pa cas. E beyesa natural di nos isla mester ta experencia liber y completamente bou di nos solo. No tin un manera incorecto pa ta cu naturalesa na Aruba.

‘El Efecto Aruba’ no ta importa si bo tin 5 of 50 aña: e efecto aki ta sinti pa cualkier persona cu ta habri su mes n’e magia di Aruba. Pues, si e biaheronan ta buscando algo cu mayor y yiu, amigo, pareha, nan no mester busca mas: E Isla Feliz t’e contesta y esaki ta loke Aruba kier transmiti den aña 2024.

Tocante Aruba Tourism Authority (A,T.A.)

Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balans entre aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion. Cu meta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balans menciona, y logra aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.