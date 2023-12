“Mi no a muri, Ta pesey mi no a bisa ayo.

Mi a djis habri mi halanan y bula bay keiro, Boso a keda atras.

No laga tristesa domina boso, Keda uni un cu otro pa mi alma, Esey lo ta un alegria.

Recordami cu hopi amor.”

Cu dolor na nos curason pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia fayecimento di:



Hyacintha Lazarita Arends-van der LindenMihor conoci como: “Chenta”Nomber di cariño: “Mama Chenta”, “Mama Dushi” y “Tanta Chenta”*17-December-1940 – †24-December-2023

Na nomber di su:

Mayornan:

†Atanacio (Nachi) y †Nemencia Dorothea (Doorchi) v/d Linden-Schwengle

Esposo: †Emiterio (Theo) Arends

Yiunan:

June y Michael de Cuba-Arends

Monica Arends y Donald Ruiz

Tonia Arends

Nieto y Nietanan:

Maybelline y Gino Hodge-de Cuba

Shakaina Querero

Joseph y Allyson Winterdal- Ponson

Josephine Winterdal

Jumayline de Cuba

Mescos cu nieto: Garrick Bislip

Su bisanieta: Ginayli Hodge

Rumannan:

†Theresa v/d Linden

†Cresconia (Grace) v/d Linden

†Rosalito (Jani) y Cleana v/d Linden- Thijsen

Avelina (Beca) y Servito Thijsen- v/d Linden

Marianita (Mary) v/d Linden

Ignacio (Theo) y Rubia v/d Linden- Geerman

†Calista (Cala) y Romy Gunsam

Francisca (Fransje) y Luis Tromp- v/d Linden

Theodora (Maira) v/d Linden

Dorothy (Dorry) y Ralph Singh- v/d Linden

Subrino y Subrinanan:

Eddy, Johnny, Graham, Reginald, †Milton, Otmar, Clejean, Neil, Ivar, Aislyne, Carol, Mirlanda, Melusina, Tutya, Liza, Wendy, Loufran, Luigi, Keith, Ron, Amanda, Natasha y Robert.

Swa y Cuñanan:

†Bernardo (Benny) y †Petra Arends-de Kort y yiunan Miriam y Reynold (Rennie)

†Albertina (Betty) Arends

†Segundo (Dunchi) y Ernita (Erna)Arends-Croes y yiunan Paul (Frenk) y Judy

Zenovio (Bubu) y Maria Elisabeth (Lies) Arends-Croes y yiunan Zenia y Ellon

Tanta di respet: Chichi vd Linden y famia

Su ayudante y amiga di cas Angel

Su amiga di cas Dora Geerman y Regina Arends

Tur su amiganan di Cas Marie, Club Hardin, Samen Oud, Casa del Mar y Aruba JCI.

Primo, prima nan y demas Famia y conocirnan: v/d Linden, Arends, de Cuba, Hodge, Ruiz, Querero, Winterdal, Ponson, Thijsen, Winterdaal, Ras, Geerman, Kock, Cecilia, Gunsam, Peijs, Tromp, Refunjol, Singh, de Kort, Croes, Evertsz, Schwengle, Garcia, Hijmering, Rasmijn, Engelbrecht y Bislip.

Nos ta pidi nos disculpa si den nos tristesa, nos a lubida algun famia, amigo y conocir.

Ta invita demas famia, bisiña, amigonan y conocirnan pa asisti na e acto di entiero cual lo tuma lugar Diasabra, 30 di December 2023 for di 2or pa 4or di atardi, na misa Sagrado Curason na Savaneta despues sigui pa Santana San Hose na Savaneta.

Oportunidad pa condolencia lo ta Diabierna, 29 di December 2023 for di 7’or pa 9’or di anochi na Ad Patres Funeral Home & Crematorium.

Nos ta lamenta cu despues di intiero nos no lo ricibi bishita di condolencia na cas.