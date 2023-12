Tin frecuencia nobo di FM pa emisora di radio disponibel na Corsou. Esunnan interesa por registra pa cuminsa of amplia nan propio stacion di radio. E proceso pa solicita e frecuencianan aki ta habri caba.

Cu e liberacion di algun frecuencia, esunnan interesa lo por tin e oportunidad pa pidi un red di radiodifusion. Pero e opcion aki no ta obtenibel pa esunnan cu ya tin dos of mas empresa di radio, directa of indirectamente. E obhetivo ta pa promove un panorama radiofonico husto y diverso riba e isla.

E solicitantenan cu ta desea pa postula mester proporciona informacion specifico. E informacion aki, hunto cu e condicion y splicacionnan p’e emision di e frecuencianan, por haya den e formulario di solicitud y den e documento “Condicion y splicacion pa emision di frecuencia FM disponibel pa un emisora di radio 2023.” Ambos documento ta disponibel riba e website di e Oficina di Telecomunicacion y Post of por manda digitalmente un peticion prome.



E ministerio competente tambe a indica cu lo tuma luga un sesion informativo dia 26 di januari 2024 n’e oficina di Telecomunicacion y Post. Durante e sesion ey, e interesadonan por realisa pregunta riba e proceso di solicitud.

Plaso di presentacion di solicitud ta fiha pa dia 23 di februari 2024, pa 12’or di merdia. E solicitudnan por manda via e-mail of riba un USB stick n’e recepcion di BT&P.

E emision di frecuencia di FM nobo ta un paso importante p’e diversidad y desaroyo di e medionan na Corsou. Ofrece oportunidad nobo p’e emisoranan existente y futuro y fortalece e industria di radio local. E desaroyo aki ta permiti e stacionnan di radio yega na un audiencia mas amplio y ofrece un gama mas diverso di programa, loke ta beneficia e rikesa cultural y informativo di e isla.