Pa loke ta Colony na Sanicolas, awor aki ta birando e forsa pa empuha e economia na San Nicolas. Desde 2017 bin ariba, San Nicolas ta e districto di enfoke pa Gabinete Wever-Croes. Nos por mira cu nos wowonan con comerciantenan a para tras di e vision di gobierno y a pusha nan negoshinan na e banda pariba di nos pais.

Minister di Turismo cu plan serio pa beachnan na San Nicolas

Sanicolas a conoce un cantidad di small business nobo e ultimo añanan aki. For di cinemas pa restaurant, sin lubida pronto e desaroyo magno di hotel secrets y e embeyecemento di e dos beachnan principal cu ta Baby Beach y Rodgers Beach. Akinan e minister di Turismo sr. Dangui Oduber ta dedicando hopi tempo y atencion riba nan y nos por nota cu e adelanto ta uno di calidad y bon plania. Rond di Rodgers Beach lo wordo completamente drecha. Esaki ta e parti di e masterplan pa e area di Seroe Colorado cu ta consisti di upgrading, mehoracion di Baby Beach y Rodgers Beach. E proyecto di Baby Beach fase 1 a wordo entrega caba, esaki pueblo por pasa disfruta di dje y mira con e a keda. Fase 2 lo wordo entrega den algun siman cu ta encera un parkinglot organisa y structura cu un retonde. Iluminacion tur rond y un landscaping precioso pa e area. Fase 3 lo bira di algun kiosko, un restaurant, pero tambe lo amplia e beach y drecha e canchanan di tennis y crea canchanan nobo multifuncional. Na Rodgers beach Minister Oduber a anuncia cu lo bini un boardwalk estilo Malmok, cu lo conecta cu baby beach, asina ta conecta e dos beachnan aki pa esnan cu ta cana den vecindario. Tambe lo pone palapanan nobo, un hut nobo y tambe toilet publico. Sin conta cu esaki lo hisa balor di propiedadnan den vecindario, e inversionana aki cu ta parti tambe di e plan total cu Gabinete Wever-Croes tin pa San Nicolas en general lo haci cu mas hende kier bishita San Nicolas. Di e wall arts guia pa sr. Tito Bolivar y su team pa e beachnan restaura den nan beyeza pa restaurantnan foodtrucks cu ta brinda bo e experiencia culinario local, San Nicolas sin duda ta hayando acogida grandi e ultimo temponan aki danki na e atencion special di Gabinete Wever Croes.

Mas pa San Nicolas

Siguramente nos kier mira mihor resultado tambe ariba e sondeo di refineria. Pa asina esnan cu ta studia den e ramo di tecnologia haya mihor trabounan y esnan cu ta bibando afor por regresa bek cas y traha aki mes. Nos ta keda optimista cu no lo tarda mucho mas pa mira esaki concretisa. Y si esaki no lo ta e caso, desde parlamento lo boga pa habri un dialogo cu stakeholders y mira kico lo tin di ta e futuro cu pais ta desea pa cu e tereno aki. San Nicolas ta avansando y nos no kier pa esaki stop, sino sigui crece y surpasa e gloria anterior. Finalisando nos no a lubida cu despues di casi diez aña, e lusnan di Bernardstraat a sende bek, indicando cu tin lus pariba.