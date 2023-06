E aña aki Bloedbank tin dedicacion special pa donante riba 70 aña!

Recientemente durante siman di donante di sanger Bloedbank Aruba su team completo tabatin e grato honor di gradici cada donante sea via canalnan di media y tambe den forma di un treat special. E biaha aki e invitadonan di honor tabata e grupo di donante cu ainda ta duna sanger despues di e bunita edad di 70 aña. E grupo aki cu ta consisti di 39 persona tin un ‘drive’ enorme pa sigui duna sanger. Un gesto masha bunita cu ta demostra cu e team di heroe berdad ta di admira. Parti di e grupo di 70 plus a pasa Bloedbank riba14 di juni, esta Dia Mundial di Donante di Sanger, unda cu Hunta di Directiva a hiba algun palabra pa gradicinan personalmente y alabes pone enfasis riba e trabou bunita cu nan ta haci ainda na un edad mas avansa pa salba bida di otro.



Sr. Jacco Vroegop, Presidente di Hunta di Directiva a dirigi algun palabra special na e team di Bloedbank y e donantenan invita di 70 aña of mas. Ela gradici ful e team di Bloedbank pe tremendo trabou cu nan ta haci 24/7 di salvaguardia e cantidad, calidad y siguridad di sanger pa nos pashentnan. E ta hopi importante pa tin suficiente sanger disponibel den caso cu un persona perde hopi sanger por ehempel durante un accident of na momento di parto. Cada donante di sanger ta aporta grandemente na e cuido di cada pashent y ta di admira cu ainda tin donante cu ta sigui duna despues di nan 70 aña! Tambe a hiba algun palabra Sr. Gregory Croeze di Hunta di Directiva cu ta conta di ta masha contento di wak hopi hende cu e conoce cu ta donante y cu e mes tambe ta donante cual ta dune e sentimento di honor cu cada donante tin pa por duna sanger na un otro. Tambe ela haci un peticion special na pueblo di Aruba pa por fabor registra y bira donante. Falta hopi mas donante di sanger pa por cubri nos isla aki y e cantidad di habitante cu tin na Aruba. Un gesto bunita cu no ta costa nada y ta pa salba bida di un otro. Pues, subi www.bloedbankaruba.aw y registra di biaha.Depues Fabian Werleman, coordinador di Bloedbank a felicita tur donante riba nan dia y gradici nan pa semper ta cla pa duna sanger no ta importa e ora ni dia. Ademas, ela sigui bisa cu e mes a keda sorprendi cu e grupo di donante di edad 70 y mas toch ta basta grandi. E ta haya cu esaki ta algo increibel y ta di admira cu e grupo aki ta sigui duna aunke nan mes ta pensionado caba. Semper ta haci un bon checkeo di salud ya cu normalmente no ta tuma donante nobo cu tin mas cu 70 aña pero esnan cu ta donante caba por sigui duna te ora cu nan yega edad di 75 aña of pa motibo di nan salud no por mas.

Team completo di Bloedbank ta yena di gratitud pa cada donacion cu ta ricibi diariamente. Cada gota, cada donacion ta conta y por salba bida di otro. Pues, masha danki di curason na cada donante di sanger pa e aporte impagabel.