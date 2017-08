33 morto debi na epidemia di sarampi na Rumania

BUCAREST, Rumania – Un mucha muhe Iraki di dies luna, a bira victima mortal number 33 di e epidemia di Sarampi cu ta afecta Rumania desde 2016 y cu a haci cu e Gobierno a planea un ley pa obliga tur mucha vacuna.

E baby, cu a drenta e pais dia 7 di Juli, a wordo interna den un hospital, unda cu a diagnostica e enfermedad y unda cu el a fayece, e Sanidad Publico di e pais a informa awe den un comunicado, sin duna mas detaye.

Fuera di un hoben di 29 aña kende a fayece na final di Juli, e resto di e victimanan mortal di e epidemia aki di sarampi, tabata menornan di edad.

E cantidad di casonan confirma di sarampi na Rumania for di Januari di 2016 te cu dia 28 di April ultimo, ya ta di 8937, mayoria di nan muchanan no vacuna.

Na 2015 tabata tin solamente 15 caso declara di sarampi.

Specialistanan ta splica cu e explosion di caso cu campañanan antivacuna impulsa, entre otro, pa gruponan religioso.

P’esey e Gobierno ta pretende di aproba otro luna, esta na September, un ley cu ta obliga pa vacuna contra di sarampi, apesar di e protesta di varios asociacion di mayor.

Segun e proyecto, scol y crechenan ta obliga na comproba cu e muchanan cu ta solicita pa un luga, ta vacuna.

Den e caso contrario, e mayornan tin dos luna pa presenta e certificadonan di vacunacion of un hustificacion di un posibel contraindicacion.

E tasa di vacunacion contra sarampi na Rumania ta di 80% di e poblacion, ora cu e Organisacion Mundial di Salud ta recomenda un 95%.

Ademas di e campañanan antivacunacion, e epidemia tin su origen den pobresa, e falta di informacion y recursonan di hopi famia, mal organisacion cu a provoca cu nan ta falta vacuna, escases di servicionan medico den algun zona rural y e rechaso di hopi mayor ora di vacuna nan yiunan.

Fuente: www.efe.com