3272 persona a vacuna riba un dia un record

Aruba a establece awe un record di personanan cu a keda vacuna riba un dia; 3273 persona vacuna. Gobierno di Aruba a tuma e iniciativa pa organisa e dia aki pa motiva mas y mas hende tuma e vacuna. “Pabien Aruba!, pasobra keda sin haci nada no ta un opcion, nos ta purba tur loke nos por pa yega na nos meta”, tabata palabranan di Minister di Salubridad y Deporte Sr. Dangui Oduber.

Trempan awe diasabra mainta personal di DVG hunto cu voluntarionan di SVB y diferente otro departamentonan di Gobierno, Docternan y demas personal di cuido di salud, a cuminsa e dia cu un animo grandi pa sirbi comunidad y brinda e vacuna cu por proteha bida di nos conciudadanonan contra e efectonan devastador di Covid-19 corona virus. For di 9 or di mainta pa 5 or di atardi tur persona 18 aña pariba por a acudi na sea; The Ritz Carlton Hotel, Don Bosco Club na Noord, Centro Deportivo Libertador Betico Croes na Santa Cruz y Teresita Center na San Nicolas pa haya nan prome vacuna. E ambiente tabata positivo, yen di animo y speransa. Tur esnan cu tabata sali pafor despues di a vacuna tabatin expression di alivio y satisfaccion cu awor alomenos nan ta protehi pa mas cu 70% pa e efectonan di Covid-19, falta ainda e di dos dosis dentro di 6 siman. Awor na Aruba tin un total di 29423 persona cu 1 vacuna y 19928 cu e di dos dosis. Mayan diadomingo durante di e mesun orario di awe diasabra, e centronan di vacunacion lo ta habri un biaha mas pa ricibi e pueblo di Aruba 18 plus pa haya nan vacuna, no mester registra prome. Ministro di Salubridad y Deporte Sr. Dangui Oduber tabata presente na varios di e centronan di vacunacion y a sirbi como voluntario y a apoya tur esnan trahando pa e causa grandi y bunita aki di yuda nos comunidad ricibi nan vacuna. “Awe ta un record y mi ta felicita y gradici tur esnan cu traha duro y yuda pa e exito aki, ban ripiti’e mayan pa asina nos kibra e record di awe y yuda nos puebo haya e proteccion cu e mester pa nos por salba bida y recupera Aruba su Bienestar y Futuro”, tabata palabranan di Promer Ministro Sra. Evelyn Wever Croes na final di e dia, despues cu e resultado di esnan vacuna a drenta. Mayan diadomingo lo ta un otro dia mas di VACUNATHON.

