Hannah Farrel tabata un hoben saludabel di 20 aña tempo cu e tabata studia psicologia. Diripiente un dia e la cuminsa sinti sintoma similar na griep. Su dokter a bise cu e ta solamente un virus y cu e lo pasa. Mientras cu e tabata keda cas Hannah a cuminsa experencia cambionan di personalidad, ademas cu tampoco e no por a papia mas. Dokter a mande cas cu anti depresivo y cu e tarea pa e bay un psicologo. Despues di algun test a resulta cu e tabata tin un kiester den su celebro cu nan a pensa cu no tabata causante di loke e tabata pasando aden. Otro test di sanger tabata mustra cu e tabata luchando contra un virus. E resultado no tabata cu Hannah tabata tin un problema di salud mental sino a descubri cu e tabata tin un inflamacion celebral cu a causa e cambio di personalidad.