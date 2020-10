31 di October ta ultimo dia cu tours di UTV por drenta Parke Arikok

Pa algun di e miembronan di Aruba Offroad Foundation, e siman aki ta e ultimo siman cu lo ta drentando Parke Arikok ainda. Algun a escohe pa stop caba algun tres siman pasa. Dia 31 di october lo ta e ultimo dia cu companianan di tour por opera cu UTV den Parke Arikok.

E cuevanan y natural pool [conchi] ta e areanan di mas bishita y awor nan no lo por wordo bishita mas cu vehiculo UTV. Cada compania tin su responsabilidad riba nan mes, y e pregunta tog ta keda si nan tin un plan pa por keda bibo como compania despues di un cambio manera esaki. Segun Sharlise Croes, vice presidente di Aruba Offroad Foundation, nan a yuda guia algun compania.

“A bin sali afo cu e caminda cu bo ta tuma e entrada principal di Parke Arikok te cu Vader Piet ta caminda publico pero tin condicionnan cu ne. Dus e ora nos a manda puntra via abogado di Parke si lo por tin comprension cu nos cu nos por djis pasel’e pa nos no gara hopi caminda grandi pa yega e parti di San Nicolas,” sra. Croes ta bisa. Te cu e sa, nan no a haya contesta riba esaki ainda dus ta asumi cu e contesta no lo ta positivo, segun sra. Croes.

Nan lo ta mas riba caminda awo siendo cu semper kier evita di ta mas riba caminda cu ta posibel, y bo no kier mustra e guest pasa e caminda dos biaha. Ora bo ta haci un tour, bo no kier pasa e caminda full patras bay Savaneta yega San Nicolas anto ora di bin bo ta haci e atrobe, lo bo kier tog pasa un parti patras y uza diferente caminda pa cuminsa y termina bo tour, segun sra. Croes.

Ta interesante pa sa tambe si lo tin consecuencia pa algun compania cu lo mester bay sera porta, of haya otro metodo pa sigui draai. “Sera porta nos no sa ainda, e chens t’ey, probablemente hopi grandi”, sra. Croes ta remarca. E ta sigui splica cu nos ta den un pandemia ainda y tur compania a traha rutanan nobo, cuminsa eherce rutanan nobo, pero e no ta facil. Lo tin di mira aki un dos luna, despues di cuminsa core e rutanan nobo aki, kico lo ta e impacto. “E ta dos efecto, ta e cambionan y e crisis, si nos no recupera cu nos turismo, tambe e lo ta diferente. Nos a ripara si cu cierto otro paradanan a cuminsa bira un tiki druk, otro camindanan a cuminsa satura un tiki”, sra. Croes ta bisa.

Como fundacion, Aruba Offroad a haya e oportunidad y tempo awor pa concentra riba di berdad pa kico e fundacion a wordo lanta cu ta purba yega na un balans den tur sentido pa turismo, como compania y medio ambiente.

“Nos a purba haya e oportunidad pa reuni cu Aruba Tourism Authority pa splica nan kico nos meta como fundacion ta, nos a acerca AHATA pa presenta esaki na nan tambe y pa wak kico nan rekesitonan ta tambe pa den futuro por ta nos por cumpli cu tur pa por yega na un miembro di AHATA”, segun sra. Croes. ATA a haya hopi great cu tin un caminda cu por bay pa yega na hopi compania di tour.

Ta bay bin hopi idea riba mesa riba con ta bay sigui na propaganda Aruba tambe. Aruba tin hopi aña ta propaganda cierto destinacion y manera di propaganda e isla, anto conhuntamente cu ATA – e lo tuma su tempo – pero nan lo kier traha hunto pa propaganda diferente puntonan bunita di Aruba den un manera cu no ta bay satura un area so.

E cambionan cu e fundacion kier mira ta cay den tres ministerio, Turismo, Transporte, Husticia y te hasta Medio Ambiente y no ta facil pa haya tur na mesa, pero un caminda mester cuminsa y “nos ta hopi positivo cu nos ta bay yega na un solucion den futuro cercano”, sra. Croes ta bisa.

Balans entre medio ambiente y desaroyo economico

Nunca Aruba Offroad Foundation a bisa di ta full corecto of cu Parke ta full fout, ta tocante trece un balans segun sra. Croes. “Si nos no a premira cu lo tin problema y daño na medio ambiente, nos no lo a cuminsa vocifera tres aña pasa cu nos mester weita cambio den e sistema di tanto compania di tours y cantidad di vehiculo, nos ta kere hopi den un balans”, sra. Croes ta bisa.

Parke su trabao ta pa cuida medio ambiente, nos flora y fauna y mester respeta esaki. Sinembargo e companianan di tours ta di opinion cu nan tambe tin un negoshi cu tin pa añas, na unda cada compania tin e responsabilidad di haci e mas safe cu ta posibel pa nos medio ambiente. “Pero nos tin un negoshi y economia cu nos mester draai tambe y nos ta depende y biba di turismo”, sra. Croes ta bisa.

A bini cu hopi sugerencia pa Parke cu diferente punto pa trece balans unda companianan di tour por keda opera cu menos impacto na medio ambiente. “Di Juni pa aworaki nan a regula nos, nos ta drentando maximo dos caravana di 5 UTV mainta y atardi, nos a bin cu hopi punto pa poco poco elimina e companianan menos serio y keda cu esunnan cu semper ta cumpli cu tur rekesito”, sra. Croes ta splica.

Demanda pa Jeep no t’ey, UTV ta keda halto

Actualmente e demanda pa Jeep no t’ey, y ketobay e demanda pa UTV ta keda algo halto. “Mi semper ta duna ehempel, si bo ta un luga cu ta bende pastechi cu kroket y pastechi ta e producto cu mas ta bende, pero ta malo pa salud dus bo ta elimin’e. Bo por, pero bo tin cu zorg cu tin algo pa reemplasa e buraco cu e pastechi ta bay laga di e bentanan”, sra. Croes ta bisa. Aruba Offroad Foundation ta haya cu por a laga nan sigui drenta na un manera regula anto laga e temporada aki pasa pa wak si e ta bay miho. Tin un miembro [compania] cu recientemente a wordo prohibi di drenta cu un tipo di jeep cu yama Mahindra, pasobra e ta wordo considera manera un UTV.

“Nos como fundacion ta concentra na yega na un balans cu gobierno pa sigui cuida medio ambiente y pa existencia di nos companianan”, sra. Croes ta bisa. Aruba Offroad Foundation ta haya cu Parke Arikok ta sinta probablemente cu un problema cu nan tin cu bay soluciona. “Nos kier a yega na un balans, nan no kier a scucha, nan tabata tin nan focus hopi duro”, sra. Croes ta bisa. E fundacion ta haya cu tin dianan mas fuerte na caminda pa Parke Arikok cu tin dianan mas suave pero ta desea nan tur e forsa cu nan lo tin mester pa nan Sali di e turbulencia financiero cu nan tambe ta aden y tur compania di tour y Aruba tambe ta aden.

