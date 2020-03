31 detecion durante e prome dia di Toque de Queda

Relaciona cu e prome dia di Toque de Queda diasabra 21 Maart 2020 for di 9 or anochi te cu 6 or mainta. Polisnan tabata man yen, e prome detencion a cuminsa algun minuut despues di 9 or y asina a sigui. Te hasta muchanan a haya riba caminda laat den oranan di anochi. Hasta un persona a lanta cu polis durante a bay atende cune. Un pareha casi sin paña haciendo nan actonan a keda deteni. Ta mustra cu e pueblo no ta tuma esaki na serio. Esaki a tuma un total di 31 persona cu a keda deteni hiba warda di Polis, keda interoga pa un sub fiscal y laga den libertad.

