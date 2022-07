Dienst Besmettelijke Ziekte (DBZ) di Departamento di Salud Publico no ta encarga unicamente cu vacuna di COVID pero tambe vacunanan manera Gele Koorts, Meningitis, Hepatitis y mas. Na momento cu un persona ta bay di biahe sea pa motibo medico, studia of vakantie ta hopi importante pa confirma hopi tempran si bo pais di destinacion ta exigi uno of mas vacuna pa por drenta e pais.

Na e momentonan aki Dienst Besmettelijke Ziekte (DBZ) ta confrontando e situacion di personanan cu 1 of 2 dia prome cu nan biahe ta yama por vacuna. Esaki ta trece stagnacion den e servicio y e biahero lo no ta proteha den e prome dianan di su biahe. Tur vacuna ta rekeri un averahe di 10 dia despues di a wordo aplica pa e por duna e proteccion nesesario. Pa e motibo aki cu ta recomenda tur persona cu ta pensa di bay biaha den e siguiente siman of lunas y mester vacuna pa drenta su desitinacion pa haci un cita 3 siman prome cu biaha preferible na [email protected] of yama na 5224239 of 5224241.

Pashentnan di AZV cu ta en espera di aprobacion pa biaha y cu lo mester vacuna pa biaha, nos ta recomendanan pa no warda te ora cu nan haya aprobacion pero cuminsa cu e proseso pa solicita un cita pa vacuna mesora. Pa bay Colombia e vacuna rekeri ta Gele Koorts y e vacuna aki ta un solo dosis cu ta dura pa bida largo. Si ta bai den region di amazonia ta rekeri mas vacuna. Dus busca bo vacuna tempran

Pa sa cua vacuna cada apis ta rekeri, por consulta e siguiente websitenan https://lcr.nl/

https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]