30 Maart: Earth Hour 2019, ban hunto cambia con nos ta biba

Diasabra venidero 30 di maart lo ta ‘Earth Hour’ 2019. En conexion cu esaki e siman aki kier a trece informacion y crea conscientisacion riba e tema di sostenibilidad. Earth hour ta un movemento organisa pa Worl Wide Fund for Nature (WWF). E evento ta wordo organisa anualmente pa encurasha individuonan, comunidadnan y negoshinan pa paga tur luz (cu no ta esencial) y aparatonan electrico pa un ora, for di 8:30 pa 9:30 di anochi, como simbolo di compromiso na nos planeta. E movecion a inicia na Australia na aña 2007, Desde e tempo ey mas di 7000 ciudad rond mundo ta forma parti di dje.

E tema di e aña aki ta “Change The Way We Live”, caminda cu ta enfoca riba esfuersonan pa cambia e forma cu nos ta biba y pa preserva biodiversidad entre Paisnan rond mundo. Cu e meta pa nos cambia nos estilo di bida pa uno mas sostenibel. Importante pa realisa ta cu tin diferente accion cu por wordo tuma den bo bida diario cu por tin impacto grandi pa mundo henter, y earth hour ta un di nan.

Earth hour ta e muestra di sosten mas grandi mundialmente pa loke ta preocupacion pa futuro di nos planeta. Manera menciona, tin gran cantidad di ciudadnan rond mundo ta forma parti di e movecion y edificionan hopi conoci rond mundo manera ‘Tokyo Tower’, ‘Empire State Building’ na New York, y ‘Eiffel Tower’ na Paris tambe ta paga nan luznan pa un ora riba e fecha aki. No tin ningun manera specifico pa celebra e ora, bo por celebra Earth Hour na cualkier manera cu bo kier, bo por mantene simpel, bo por disfruta di un cena cu bela, wak strea, organisa un caminata, of simplemente relaha y reflexiona cu luz paga pa un ora.

Aña pasa Gabinete Wever – Croes a organisa un ora den cual a paga tur luz na Bestuurskantoor y Cocoloshi y tuma un momento pa intercambia ideanan reflexionando riba medio ambiente. E aña aki lo ta organisando un caminata den Parke Arikok pa profundisa riba e tema. Lo paga tur luz entre e ora di 8or y mey di anochi pa 9or y mey di anochi. Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente ta encurasha comunidad y negoshinan pa tene cuenta cu e fecha aki y e impacto cu consumo di energia tin riba nos medio ambiente.

Comments

comments