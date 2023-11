Dia 30 di november proximo ta e ultimo dia cu por entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2022 y haci e pago corespondiente. Esaki ta valido pa e contribuyentenan cu a entrega e declaracion provisional na mei ultimo y a haya extension di 6 luna pa completa y entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2022.

Contribuyentenan cu no cumpli cu entregamento di e declaracion definitivo, lo haya un cobransa adicional esta un ‘naheffingsaanslag’ inclui boet. Mescos ta conta si acaso e cliente a paga un suma menos cu locual el a declara na winstbelasting. E boet pa incumplimento di entregamento di e declaracion ta maximo Afl. 2.500. Si e contribuyente no haci e pago di winstbelasting of no haci e pago corectamente, e boet ta maximo Afl. 10.000.

Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na e contribuyentenan di winstbelasting y/of nan asesornan fiscal pa tene cuenta cu e fecha final di 30 di november 2023 y no warda te na ultimo pa entrega e declaracion di 2022.

Por entrega e declaracion di winstbelasting na e balie di recepcion na e oficina principal na Camacuri. Si ta entrega mas cu 3 formulario, e ora mester haci un cita online via impuesto.aw.

Gerencia di Departamento di Impuesto