Na november 2022 Biblioteca Nacional Aruba ta presenta e di 30 edicion di su ‘Festival di Buki pa Mucha’. Tema e aña aki ta ‘Biba Natura-Lesa!’. Y manera semper lo tin hopi actividad na diferente scol cu autor, ilustrador, storia y buki. Prome edicion di e Festival di Buki pa mucha tabata na 1993.

E Festival di Buki pa Mucha ta e campaña anual mas grandi di Biblioteca Nacional Aruba pa stimula lesamento cerca mucha y ta tuma lugar den prome siman di november. Den ultimo 30 aña, hopi pero hopi autor di buki pa mucha, contador di storia y ilustrador a duna nan contribucion na e festival cu nan buki, storia, arte y presentacion. Ta tarea principal di BNA pa stimula lesamento pero mas importante ta pa laga cada mucha descubri e placer di lesamento.

E aña aki lo tin presentacion en bibo como tambe online pa mucha, docente y mayor. Presentacionnan ta tuma lugar na Biblioteca O’stad, Don Bosco, Cas di Cultura y Biblioteca San Nicolas. Autor y ilustradornan ta bin di diferente parti di mundo y sigur tin talentonan local manera tur aña cu ta gusta skirbi storia, poesia y compone cantica. E programa lo ta diverso y atractivo.

Pa celebra 25 aña di Festival di Buki pa Mucha na biblioteca a documenta historia di Festival di Buki pa Mucha den forma di un buki. Su titulo ta ‘Children’s Book Festival Aruba 1993-2016 : promoting reading on Aruba for 25 years!’ Esaki ta un compilacion di material cu ta duna un bista riba tur e añanan anterior (1993 -2016).

Festival di Buki pa Mucha y otro actividadnan pa stimula lesamento ta keda relevante den tur tempo. Ta esencial pa mucha cuminsa lesa for di trempan y cu nan por desaroya esaki. Lesamento ta yuda rekeri conocimento cu por aplica den hopi area di bida y siña conoce nos mundo como tambe conoce loke ta biba den nos. Aunke cu informacion ta bira mas y mas visual, lesamento no ta perde su balor.