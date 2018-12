3 y 4 di Januari 2019 ta dianan pa keur vehiculonan cu lo participa den Carnaval 65

Vocero di Polis, Lito Lacle a duna di conoce cu actualmente mando policial y DTI ta den un reunion pa traha afspraaknan pa cu e temporada di Carnaval 65. Apesar cu fin di aña ta den porta pero mester cuminsa prepara pa temporada largo y druk di Carnaval. Despues di a papia cu director di DTI a sali na cla cu te awo ta solamente 1 grupo di Carnaval a trece tur su autonan a bai keur te na e momentonan aki y e grupo aki Los Laga Bai. Pa loke ta e restonan niun te ainda no a bai haci keur di su vehiculonan. E gruponan aki tin te cu dia 3 di Januari y 4 di Januari 2019 caminda cu DTI ta completamente disponibel pa keur e vehiculonan cu ta participa den Carnaval 65. Mester corda cu no ta solamente trailer sino tur tur auto cu ta bai participa den e parada di Flambeu di dia 5 di Januari 2019. Cuerpo Policial ta recorda tur grupo cu si su vehiculonan no ta gekeur lo bai tin consecuencia y akina lamentablemente Polis lo saca e vehiculonan aki for di den parada. Segun Lito Lacle akinan “algemeen belang” ta bai prome dus no por permiti un vehiculo cu no ta gekeur causa daño despues na tercera y mas ainda e ta trabao di Polis pa control tur vehiculo pa nan ta gekeur.

E prioridad pa keur pa cu Carnaval pa un vehiculo ta den parada ta por ehempel un trailer cu tin musico riba dje y tin gran cantidad di persona su dilanti y patras, ta controla e brake y si esaki no ta optimal Cuerpo Policial lo actua represivo riba esaki, sacando e trailer of vehiculo aki for di e parada. Cuepro Polis asina ta haci un jamada pa tur grupo cu ta bai participa den e Parada di Flambeu y Carnaval en general pa bai hiba na vehiculonan keur y t’asina cu no mester pidi cita pa bai keur na DTI. Corda cu Polis ta bai controla tur vehiculo y si keda constata cu e vehiculo no ta gekeur, e lo wordo saca for di parada cu tur consecuencia cu esaki tin pa cu multa y tambe pa e mesun grupo cu lo keda cu uno of mas vehiculo menos den e parada.

