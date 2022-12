Diabierna mainta un accidente a keda registra na sero preto (caminda di Citgo Paradera direccion Pavia Country Club) unda lo mester tin 3 auto envolvi y persona nan herida. Mesora polis a presenta na e sitio y tambe polis di trafico. Tur cos ta indica cu e SUV Mitsubishi tawata bini for di pabou direccion Citgo Paradera y e Hyundai tawata biniendo for di Citgo Paradera direcion Pavia y a lora dilanti e Mitsubishi. Ambulance a presenta na e sitio pero e victima herida no tawata kier ayudo medico.